NEVERSEA 2017. A fost stabilit programul. Află aici în ce zi vor concerta artiştii preferaţi

NEVERSEA 2017. A fost stabilit programul. Află aici în ce zi vor concerta artiștii preferați

Astăzi este ultima zi în care fanii festivalului NEVERSEA mai pot achiziționa abonamente la prețul special de 225 de lei plus taxe, la cea mai cool experiență muzicală de la malul Mării Negre.Începând de mâine, prețul abonamentelor la festivalul NEVERSEA va crește la 300 de lei plus taxe.Organizatorii festivalului NEVERSEA anunță că începând tot de joi, 1 iunie, festivalierii vor avea ocazia să cumpere și bilete de o zi, la prețul de 200 de lei plus taxe. În acest sens, reprezentanții NEVERSEA dezvăluie o parte din programul celor trei zile de festival de pe litoralul românesc. Programul poate suferi modificări ulterioare și va fi completat pe parcurs, până la festival.Vineri, pe 7 iulie, vor urca pe scenă Tiesto, Rita Ora, Ella Eyre, Danny Avila, Mike Perry, Sam Feldt, Lost Frequencies, Tujamo, Zeds Dead, Wilkinson.Sâmbătă, pe 8 iulie, vor cânta Afrojack, Fatboy Slim, Years & Years, Ferry Corsten, Klangkarussell, Marc Romboy, Matthias Tanzman, Prâslea, Cezar.Duminică, pe 9 iulie, vine rândul lui Jason Derulo, Dua Lipa, KSHMR, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Benny Benassi, Foreign Beggars, Sven Vath, Nina Kraviz, Dub Fx, Netsky.Programul complet al festivalului cu repartizarea artiștilor pe scene și pe ore va fi anunțat în perioada imediat următoare.