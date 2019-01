NETFLIX scumpeşte toate abonamentele

NETFLIX scumpește toate abonamentele

Compania Netflix scumpește toate tipurile de abonamente. Prețurile cresc cu 13%-18%, potrivit engaget.com.Abonamentul de 8 dolari va costa 9 dolari, cel de 11 $ dolari ajunge la 14 $, iar cel de 13 $ urcă până la 16 $. Aceste prețuri se aplică de îndată noilor utilizatori, în timp ce abonații mai vechi beneficiază de o perioadă de grație de 3 luni.„Schimbăm prețurile din când în când, pe măsură ce continuăm să investim în divertisment de calitate și să îmbunătățim experiența utilizatorilor Netflix pe ansamblu”, anunță compania, într-un comunicat.Compania a investit până acum miliarde de dolari în conținut original, rezultatul fiind o serie de producții extrem de populare precum „House of Cards”, „Orange is the New Black” și „Stranger Things”.Una dintre cele mai controversate pelicule este „Bird Box”. Sandra Bullock intepretează rolul unei mame care se deplasează legată la ochi pentru a nu vedea forțele misterioase care îi determină pe oameni să se sinucidă. Incapabilă să vadă, ea trebuie să îi pună la adăpost pe cei doi copii ai săi, cunoscuți sub pseudonimele "Boy" ("Băiat") și "Girl" ("Fată"), și să străbată astfel un teren dificil.Filmul i-a inspirat pe abonați să urmeze provocarea #BirdBoxChallenge și să execute diverse sarcini comune legați la ochi. Aceasta a dus la răniri, unele persoane ciocnindu-se de ziduri sau apropiindu-se periculos de mult de drumurile publice, reamintește Agerpres.