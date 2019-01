Nereguli grave la Teatrul de Stat Constanţa. Directoarea Dana Dumitrescu demisă din funcție

Nereguli grave la Teatrul de Stat Constanța. Directoarea Dana Dumitrescu demisă din funcție





Acest control, a precizat președintele CJC, a avut ca obiect activitatea managerială a Danei Dumitrescu și nicidecum cea actoricească, de care nu se poate plânge.





Potrivit raportului, au fost identificate mai multe nereguli majore, susțin autoritățile. Astfel, din punct de vedere al contractelor de prestări artistice, au fost efectuate plăți către anumiți prestatori, iar piesa „El Saludador” nici măcar nu a mai avut loc.



De asemenea, la spectacolul „Testosteron” există sume achitate suplimentar față de valoarea existentă în procesele verbale.



„În plus, aceste procese verbale nu au numere de înregistrare, ceea ce mie îmi ridică semne de întrebare în privința autenticității informațiilor scrise”, a subliniat Țuțuianu.



În cazul spectacolului „Ovidius in love”, s-a concluzionat că deconturile pentru decoruri au fost realizate greșit, astfel încât Primăria Constanța, cea care a și finanțat proiectul, nu a considerat eligibilă nicio sumă din cadrul acestui proiect. În ceea ce privește actul administrativ, și aici au fost identificate o serie de nereguli.



Mai grav, teatrul nu are nici acum un regulament de organizare și funcționare. Președintele CJC spune că, după ce au fost trimise decizii de sancționare disciplinară pentru unii angajați și sancționați cu reducerea salariului de bază cu 10%, managerul a înlocuit sancțiunea cu avertisment scris, doar pe baza unei cereri a acestora.





În plus, comisia de disciplină a Teatrului de Stat Constanța nu a întocmit imediat după finalizarea unei anchete disciplinare un proces verbal.



Director interimar din afara instituției



Tocmai de aceea, se recomandă ca pe viitor, la finalizarea unei anchete disciplinare, să fie întocmit un proces verbal, iar la propunerea comisiei să fie comunicată managerului instituției.



Totodată, în prezent, există 13 contracte de muncă încheiate pe o perioadă determinată de timp pentru cinci actori și un regizor tehnic, fără concurs, ceea ce într-o instituție publică nu este permis.



„Nu se justifică încheierea acestor contracte și mai ales prelungirea lor, an de an, cei mai mulți fiind pensionari. Apoi, au fost găsite registre de prestări servicii, decizii, iar multe numere sunt anulate sau nealocate. Totodată, au fost descoperite învoiri ale unor actori, care nu sunt justificate. În același timp, au fost descoperite două contracte cu același număr de înregistrare, deci este o neconformitate, ceea ce demonstrează că acolo este o dezorganizare totală, fiind aproape imposibil să monitorizăm activitatea instituției. Sincer, eu aveam unele semne de întrebare vizavi de activitatea TSC, nu eram pe deplin mulțumit, dar această harababură în documente a fost o reală surpriză pentru mine, mai ales în contextul în care Dana Dumitrescu are ani de zile de experiență. Noi aici lucrăm cu bani publici și este inadmisibil ca aceștia să nu fie cheltuiți cum trebuie și legal”, a completat Țuțuianu.





În concluzie, până la organizarea unui nou concurs de ocupare a funcției de director, va fi propus un director interimar care nu va fi din cadrul teatrului.



Până la închiderea ediției, nu am putut afla un punct de vedere de la Dana Dumitrescu.





Președintele Consiliul Județean Constanța (CJC), Marius Horia Țuțuianu a decis: actualul director al Teatrului de Stat, Dana Dumitrescu, își va încheia mandatul de manager al instituției de cultură. Aceasta se va mai prezenta la locul de muncă doar 60 de zile, timp în care va fi nevoită să remedieze toate neregulile depistate de către echipa de control a CJC.Menționăm că verificările întreprinse de CJC vin la scurt timp după ce șapte actori ai teatrului i-au trimis președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, o scrisoare în care o acuzau pe aceasta de diferite abuzuri. Artiștii i-au atribuit Danei Dumitrescu nereguli decizionale în interes personal, realizarea unor producții ample, cu bugete mari, care s-au jucat doar de câteva ori, favorizarea unor angajați etc.