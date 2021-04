Nemulţumiri pe timp de pandemie. Ce mai reclamă angajaţii la ITM

Alţii, în schimb, au reclamat că au fost concediaţi pe nedrept, că şi-au desfăşurat activitatea la negru sau că nu au primit banii pe şomajul tehnic. „Eu am stat acasă, anul trecut, mai mult de trei luni şi nu am primit niciun bănuţ din şomajul tehnic. Am mers la firmă să vorbesc cu şefu' de şomajul tehnic şi a ridicat din umeri, când l-am întrebat. Mi-a fost foarte greu să mă descurc în tot acest timp, să rezist de pe o zi pe alta”, ne-a declarat Vasile L., în vârstă de 38 de ani.





„Eu am lucrat pentru un angajator şi drepturile salariale nu mi-au fost plătite. Nu mai spun că şi copia după contractul de muncă a venit foarte târziu. Acestea sunt doar câteva din situaţiile în care simţi că drepturile îţi sunt încălcate. Aşa că, am decis să fac o reclamaţie la ITM, pentru că Inspectoratul Teritorial de Muncă este în măsură să realizeze controale pentru a verifica situaţia angajatorului şi pentru a reglementa situaţia”, a spus, la rândul său, Ivan B., un alt constănţean.



Sesizările pot fi trimise direct pe email



Inspectorii de muncă susţin că au avut şi persoane care s-au deplasat la sediul ITM pentru a verifica dacă li s-au înregistrat sau nu contractele de muncă în registrul electronic. În acelaşi timp, unele sesizări s-au referit la încetarea abuzivă a contractelor de muncă sau neacordarea preavizului legal în cazul concedierii.





Ei spun că, din cauza situaţiei epidemiologice în care ne aflăm, la acest moment, este de preferat ca sesizările să fie făcute direct pe site-ul ITM, unde, la secţiunea Formulare, este postat un asemenea document de sesizare. „Acesta se descarcă de acolo, se completează cu toate datele personale, datele angajatorului, problemele pe care le are şi se trimite pe adresa de email a ITM. Desigur, la acestea se adaugă o copie a actului de identitate. Nu mai este nevoie, în această perioadă, ca oamenii să mai vină la sediul instituţiei, să depună reclamaţiile. De asemenea, ei ne pot trimite orice document pe care îl consideră important şi vine în sprijinul celor sesizate”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ITM, Florina Vişan.





În sesizare, reclamanţii au oblgaţia de a-şi trece numele complet, CNP-ul, adresa. Apoi, pentru a le fi luată în considerare sesizarea, li se cer date despre angajator: denumirea companiei, localitatea în care se află punctul de lucru, numele managerului. Potrivit prevederilor legale, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului se clasează. Mai departe, un inspector ITM va prelua cazul şi vă va contacta dacă este nevoie pentru a afla mai multe detalii. Următorul pas este ca inspectorul respectiv să vină în control la angajator. El va verifica respectarea legislaţiei muncii, precum şi acordarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de salariaţi. Următorul pas este să strângă dovezi, să realizeze investigaţii şi în urma acestora vor fi dispuse măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv aplicarea de sancţiuni contravenţionale.





Numai de la începutul anului şi până în prezent, constănţenii au depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă un număr de 334 sesizări, cele mai multe (164) pentru neplata drepturilor salariale şi a orelor suplimentare. Desigur, au existat şi angajaţi care au mărturisit că nu le-au fost plătite concediile de odihnă ori că patronii au refuzat să le elibereze anumite documente sau adeverinţe pentru medic.