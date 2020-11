Nelu Tătaru: Urmează ca în 7 până la 21 de zile să operaţionalizăm 280 de paturi de terapie intensivă

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în următoarea perioadă, respectiv între 7 şi 21 de zile, vor fi operaţionalizate încă 280 de paturi de terapie intensivă, potrivit Agerpres.







"În ultimele 3 zile am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a situaţiei evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă la nivel naţional şi în Bucureşti. Astăzi am introdus în ordinul 555/2020 încă 24 de unităţi medicale, de spitale, în totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmând ca în 7 până la 21 de zile să operaţionalizăm 280 de paturi de terapie intensivă ", a declarat Nelu Tătaru, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern.







Ministrul Sănătăţii a adăugat că, după evaluarea fiecărui spaţiu în parte "de echipele de la Inspecţia Sanitară de Stat, ISU şi cele de la ANMDR", se va face şi o evaluare a necesarului de dotare şi de personal pentru operaţionalizarea celor 280 de paturi ATI într-o perioadă cuprinsă între 7 şi 21 de zile.