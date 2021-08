Ne vor invada șobolanii? „Noi asigurăm servicii de salubrizare, nu facem educaţie!”

Străzile din Constanţa şi Mamaia sunt pline de gunoaie. Aproape că nu este colţ de alee sau coş unde să nu vezi pungi, sticle şi tot felul de ambalaje împrăştiate. Poliţiştii locali susţin că periază zonele şi că aplică sute de amenzi, iar muncitorii de la salubrizare dau vina pe cetăţeni şi lipsa de educaţie a acestora.Constanţa nu stă prea bine la capitolul curăţenie de ani buni. Vara aceasta, însă, se pare că este mai murdară ca niciodată. Coşurile dau pe-afară, tomberoanele sunt pline, din ghene se scurge zeamă urât mirositoare. Iar cei de la salubrizare se plâng că nu mai fac faţă.Polițiștii locali constănţeni au aplicat, în mai puţin de o săptămână, 137 de sancțiuni în valoare totală de 156.700 lei, la persoane care au aruncat gunoaiele la întâmplare.„Este vorba despre 12 sancțiuni conform Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor în valoare totală de 87.000 lei şi 112 sancțiuni conform HCL nr. 77/2021, în valoare totală de 45.700 lei, aplicate persoanelor fizice și juridice pentru scoaterea gunoiului menajer, în ziua de gunoi, dar în alte tipuri de recipienți (saci, cutii, bidoane etc). De asemenea, a fost aplicată o sancțiune conform prevederilor OUG 195/2005, art. 96, în valoare de 6.000 lei pentru neluarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deținute”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Ionela Bărboi.Pe de altă parte, reprezentanţii companiei de salubrizare susţin că sezonul estival şi cantitatea dublă de deşeuri menajere îngreunează activitatea muncitorilor care strâng gunoaiele. De asemenea, se plâng că este deficit de forţă de muncă în acest domeniu. Potrivit celor de la Polaris M Holding, cantităţile pe care compania le aduna până la începutul lunii iunie au ajuns să fie dublate de cele lăsate în urmă de turiştii veniţi pe litoralul românesc, aspect ce îngreunează şi mai mult acţiunile de curăţenie.Plângeri şi sesizări nenumărateÎn ultimele două luni, compania a primit numeroase apeluri şi sesizări. „În perioada 2020 – 2021, de la venirea pandemiei, am fost nevoiţi să ne aducem forţă de muncă din afara României pentru că nu am găsit în municipiul Constanţa personal specializat care să desfăşoare activitatea de salubrizare în teren. Restricţiile de călătorie impuse de pandemie anul trecut, ne-au împiedicat să îi aducem pe muncitorii care trebuiau să îşi înceapă activitatea la Polaris, încă din această primăvară. Suntem parteneri cu mai multe agenţii de recrutare personal, însă datorită situaţiei la nivel global, independentă de noi, pandemia ne-a împiedicat să aducem oameni până în prezent. Suntem în discuţii cu alte localităţi din judeţul Constanţa, în speranţa că vom găsi persoane dornice să muncească. De altfel, într-o perioadă de criză economică, Polaris a avut mereu posturi noi scoase la concurs, deci suntem companiile care au asigurat locuri de muncă pentru constănţeni”, au declarat reprezentanţii companiei Polaris M. Holding.Potrivit acestora, primesc în fiecare săptămână sesizări însoţite de fotografii din mai multe zone ale Constanţei, de unde oamenii reclamă cantităţile dublate de gunoi menajer, la doar câteva ore după ce autocompactoarele trec prin zonele respective. „Acest lucru se întâmplă pentru că în zonele respective populaţia oraşului s-a dublat. Vorbim de zona centrală a oraşului, dar şi de staţiunea Mamaia. În contextul actual, deşi contractul încheiat cu administraţia publică locală prevede că activitatea de colectare ar trebui realizată o dată la două zile pentru asociaţiile de locatari din municipiul Constanța, deşeurile sunt colectate în fiecare zi. La unele platforme ajungem şi de trei, chiar patru ori pe zi. Din păcate, noi asigurăm servicii de salubrizare, nu facem educaţie”, au adăugat reprezentanţii companiei de salubrizare.