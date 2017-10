NE PROSTESC PE FAŢĂ! Şprot vândut drept hamsie, la Constanţa! OPC descinde în zona industrială. Unul din furnizori a încercat să fugă cu o dubă plină de peşte - VIDEO

NE PROSTESC PE FAȚĂ! Șprot vândut drept hamsie, la Constanța! OPC descinde în zona industrială. Unul din furnizori a încercat să fugă cu o dubă plină de pește - VIDEO

UPDATE - Potrivit comisarului șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, unul din furnizorii de pește ar fi încercat să fugă cu o cantitate mare de pește, ascunsă într-o mașină, în timp ce angajații săi îi țineau de vorbă pe comisari, într-un birou. „În momentul începerii controlului, acesta a încercat să țină de vorbă, atât pe comisari, cât și pe mine, încărcând jumătate cel puțin din cantitatea de calcan și alte soiuri de pește într-o dubă, cu care a fugit. Eu m-am lansat în urmărirea acestei dube și pe care am prins-o și am adus-o înapoi. Am solicitat participarea Serviciului de Investigarea a Fraudelor și se pare că furnizorul mai are trei dosare de evaziune fiscală”, a explicat Horia Constantinescu.

Comisarii OPC au găsit și pește expirat de câteva zileO mare parte din peștele găsit de comisarii Protecției Consumatorilor la societatea comercială Gab Destiny este expirat de câteva zile.Administratorul, Aurel Oțelea, riscă și o amendă de 30.000 de lei pentru obstrucționarea controlului. De asemenea, conducerea OPC va propune închiderea punctului de comericalizare.