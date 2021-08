Ne paşte valul al patrulea de COVID? Infectările, în creştere! Regulile ignorate, pe litoral

Sezonul estival, vacanţa de vară a copiilor şi temperaturile ridicate din ultima perioadă i-a făcut pe mulţi constănţeni să se mai relaxeze în privinţa infecţiei cu noul coronavirus. Mulţi uită de mască, uită de dezinfectantul pentru mâini, dar mai ales nu sunt respectate regulile de distanţare. Din păcate, numărul de îmbolnăviri este în creştere, la fel şi numărul pacienţilor în spitale.Este aglomeraţie mare pe litoral, la terase, în magazine, pe plaje, pe faleză şi mulţi au uitat de restricţiile menite să îi ferească de noul coronavirus. „Zilele trecute, am mers cu autobuzul de la Eforie, la Constanţa şi am constatat cu stupefacţie că aproape nimeni nu mai purta mască în autobuz. Nici măcar şoferul nu o purta. Nu mai era niciun afiş pus de informare privind obligativitatea de a ne acoperi nasul şi gura. Dacă nu ar fi fost vreo 2 – 3 persoane cu masca pusă, am fi putut să credem că am scăpat de pandemie. Dar nu este aşa. Cei mai mulţi erau turişti şi nu doar că nu purtau masca, dar erau şi foarte vorbăreţi şi gălăgioşi”, ne-a povestit Sorina, din Constanţa.Din păcate, toate acestea se petrec în condiţiile în care deja valul al patrulea dă semne că se apropie. La finele săptămânii trecute, la nivelul judeţului Constanţa, s-au înregistrat 30 de cazuri noi de infectări cu SARS-CoV2, chiar şi de ori 10 mai multe decât în urmă cu o lună de zile. Chiar în cursul zilei de marţi, 17 august, Direcţia de Sănătate Publică a judeşului Constanţa anunţat patru noi cazuri de infecţie cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2. „Este vorba despre trei femei, cu vârste de 60 de ani, 51 de ani şi 14 ani) și un bărbat de 40 de ani. O singură persoană dintre cele patru este vaccinată. Pacienţii nu sunt internaţi şi nici nu au călătorit recent în străinătate”, explică purtătorul de cuvânt al DSP Constanţa, Tudorel Ene.Totuşi, în prezent, în unităţile medicale care tratează pacienţi cu COVID din judeţul Constanţa, sunt spitalizate 49 de persoane. Alte 1.766 de persoane se află în carantină la domiciliu şi 147 sunt izolate la domiciliu.Varianta Delta, un pericol pentru cei nevaccinaţiÎntre timp, Ministerul Sănătăţii se pregăteşte pentru valul al patrulea al pandemiei. Ministrul Ioana Mihăilă consideră că sistemul trebuie să fie mai flexibil pentru a nu întâmpina problemele din trecut. Potrivit acesteia, având în vedere că sunt şi multe persoane vaccinate, spitalele îşi vor putea regla rapid numărul de paturi.De altfel, medicii specialişti se aşteaptă ca acest nou val să aibă o intensitate mult mai scăzută faţă de cele precedente. Pericolul mare îl reprezintă varianta Delta a virusului SARS-CoV-2, care se doveşte a fi mult mai contagioasă decât variantele anterioare.Potrivit medicilor, formele de îmbolnăvire nu sunt mai grave decât la variantele anterioare, însă răspândirea este de două ori mai rapidă. Populaţia nevaccinată, în special tinerii sunt cei care poartă virusul, îmbolnăvind persoanele în vârstă din familie. Din păcate, în ţara noastră, există riscul ca noua variantă să se răspândească rapid, în condiţiile în care numărul persoanelor de peste 80 de ani care au primit deja vaccinul este extrem de mic.Comitetul Naţional de Vaccinare împotriva COVID-19 a anunţat, la începutul acestei săptămâni, că a fost atins pragul de 5 milioane de români vaccinaţi cu schema completă. Cu toate acestea, România este penultima în topul vaccinării în rândul ţărilor din Uniunea Europeană, cu aproximativ 30% din populaţie vaccinată. Malta se află pe locul întâi, cu 88% din locuitori imunizaţi împotriva COVID-19, urmată de Belgia, Spania şi Portugalia, cu procente de peste 60%. În urma României se mai află Bulgaria cu mai puţin de 20% din populaţie vaccinată.