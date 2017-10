Ne lăsăm istoria să moară! Bazilica paleo-creştină din Constanţa, veche de 1700 de ani, în paragină

3

inca se mai poate face ceva

Nu este pierduta inca lupta. Se mai poate face ceva. Daca se vrea. Daca se recunoaste ca mostenirea istorica poate fi o alternativa la dezvoltarea localitatilor noastre. Asa cum se intampla in Grecia, Turcia, Egipt etc. tari unde turismul are o pondere mare in PIB. Intrebarea este daca vrea cineva sa faca asta. Deocamdata nu! La Constanta, atata timp cat parcul arheologic de langa Primarie, Prefectura si CJC arata mai mult decat jalnic, semnalul este clar. Nu stiu din ce cauza. Poate cei care au scris mai sus au dreptate. Si intr-un caz, si in celalalt. Poate ar trebui ca cei care doresc sa ocupe functii publice sa fie trecuti in campaniile electorale prin ,,furcile caudine” ale alegatorilor. Sa fie pusi sa-si scrie clar, cu subiect si predicat ce vor face in mandatul lor, sa fie pusi sa mearga in genunchi,- nu in semn de umilinta, ci de pocainta, prin zona istorica veche ca sa aiba ocazia sa vada cum arata. Acelasi tratament democratic ar trebui sa fie administrat si candidatilor la primariile unde sunt situri arheologice,-si unde, acum, nu poti intra pentru ca ,,pute” a fecale umane si animale! Asa se intampla daca facem ,,democratie originala” cum o numea Iliescu si nu una adevarata, in folosul comunitatilor, a oamenilor in sensul bun al cuvantului. Cred ca actualilor politicieni, de la toate nivelele (comula, orasenesc, municipal, judetean, parlamentar etc. nu prea mai avem ce sa le cerem. Atata pot! Atata stiu! Atat ii intereseaza! Afaceri cu firme de casa, invarteli, sforarii. Poate vin alte vremuri, alti oameni. Speranta poare ultima. Inca nu este totul pierdut....