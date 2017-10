Ne condamnăm singuri copiii? "Bolile eradicate prin vaccinare sunt dramatice. Părinţii nu au cunoştinţe medicale"

Isteria antivaccinare face tot mai multe victime

Ne condamnăm singuri copiii? "Bolile eradicate prin vaccinare sunt dramatice. Părinții nu au cunoștințe medicale"

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a specificat nevoia urgentă de a implementa reguli stricte, chiar sancțiuni, pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor, mai ales în cazul în care acești copiii ajung să sufere de pe urma unei astfel de decizii.Cu scopul de a afla părerea părinților de la noi din țară, cu privire la acest subiect, s-a făcut un studiu, conform căruia o mare parte dintre părinții chestionați consideră că unele dintre sancțiunile pentru părinții care nu-și imunizează copiii ar trebui să fie primirea de amenzi, precum și suportarea cheltuielilor de spitalizare, în caz de îmbolnăvire.Pe de altă parte, unii părinți consideră ca acești copii, neimunizați, nu ar trebui primiți în colectivități și că părinții lor ar trebui acuzați de rele tratamente aplicate minorului.Cu toate acestea, există o altă categorie de părinți care consideră că părinții nu ar trebui sancționați în niciun fel, deoarece nevaccinarea este un drept al fiecăruia. În acest sens, ministrul Sănătății a declarat:„Vreau să asigur pe toată lumea, am mai spus acest lucru, dar se pare că nu s-a înțeles, că nimeni nu va obliga pe nimeni să fie vaccinat, adică nu vom lua copiii cu Poliția sau cu arcanul să-i ducem la vaccinare. Părintele are dreptul să refuze, însă, în situația în care refuză, are și obligația să-și asume acest refuz, în situația în care, Doamne ferește, copilului i se întâmplă ceva”.Pe de altă parte, responsabili de vaccinarea copiilor nu sunt doar părinții, ci și medicii de familie. În acest sens, de curând, autoritățile din Sănătate, au vehiculat ideea sancționării acestora, la fel cum se întâmplă în alte țări europene, în cazul neacoperirii vaccinale.„Nu mi se pare normal să fie medicii de familie sancționați. Ei nu pot să îl oblige pe părinte să își vaccineze copilulul. Medicii nu sunt polițiști! Săracii medici de familie destul suferă că sunt tot timpul sancționați, ba pentru una, ba pentru alta. Responsabilitatea este în întregime a părintelui, nu a medicului”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Jenica Arecco, medic de familie, planning familial.Autoritățile sanitare afirmă că această decizie, de a nu vaccina copiii, este legată, într-o anumită măsură, de un nivel de educație scăzut, deoarece, părinții nu conștientizează urmările nevaccinării și nici că bolile atribuite vaccinurilor nu pot fi determinate de acestea.„Nu putem să punem în pericol viața altor copii. Bolile eradicate prin vaccinare sunt dramatice și nu trebuie să le aducem înapoi. Părinții nu au cunoștințe medicale, ei nu pot să ia decizii în necunoștință de cauză. Decizia dacă aceștia vor fi sancționați sau nu trebuie luată la nivel central. Este adevărat că unele temeri ale părinților sunt fondate, există și la vaccinuri efecte secundare, dar părinții nu vor să înțeleagă că există boli care nu depind, în niciun fel, de vaccinare”, a mai precizat dr. Arreco.Aceste măsuri nu sunt prea bine primite de către părinții care sunt antivaccinare: „Este alegerea fiecărui părinte în parte și nu este democratic să fim obligați să ne vaccinăm copiii, din contră, e un atac la libertatea noastră de a alege. Noi suntem informați suficient ca să știm că riscurile vaccinării sunt mari și că acestea pot duce la boli grave, chiar și medicii recunosc că vaccinurile pot avea efecte adverse. Nu e normal să se pună problema ca cei care nu sunt vaccinați, să nu fie primiți în colectivitate. Ar fi o nedreptate!”, a declarat, pentru Cuget Liber, Ioana Solomon, mamă a doi copii.v v vPotrivit Centrului National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până în 28 aprilie, de la debutul epidemiei, este de 5.119, din care 23 de decese, între timp înregistrându-se alte două decese.Din totalul celor 5.119 de pacienți, 4.934 nu au fost vaccinați niciodată, informează Ministerul Sănătății.