"Ne batem joc de monumentele arheologice ale Constanţei!"

Vestigii istorice lăsate să se distrugă

"Ne batem joc de monumentele arheologice ale Constanței!"

Zona veche a Constanței, Peninsula, ascunde numeroase vestigii istorice, mărturii ale strămoșilor care au trăit pe aceste meleaguri. Pe unele le vedem cu ochiul liber, despre altele am învățat la istorie, dar multe sunt încă neștiute. Trist este că, din cele deja cunoscute, doar câteva sunt puse în valoare.Poarta mare a cetății Tomis zace într-o groapă plină de gunoaie, picturi de o valoare inestimabilă, ascunse în spații improprii, se distrug pe zi ce trece, ziduri vechi de mii de ani riscă să fie îngropate sub clădiri kitschioase. Mare parte din istoria Constanței stă uitată de toți și toate, în timp ce alte orașe din țară se laudă cu pietre de câteva sute de ani, le arată tuturor turiștilor și le povestesc despre cei ce au fost pe acolo.La recenta dezbatere publică pentru reactualizarea Planului Urbanistic Zonal al Peninsulei, arhitectul Radu Cornescu a adus în atenția reprezentanților Primăriei Constanța monumentele arheologice care nu sunt la suprafață, ci îngropate și nepuse în valoare. Acesta propune ca vestigiile să fie incluse în viitorul plan, să fie îngrijite și să le prezentăm ca obiective turistice.„Monumentele arheologice sunt cele care ne diferențiază de alte orașe ale României. Și alte orașe au monumente istorice, dar nu au monumente arheologice. Constanța este cel mai vechi oraș din România, iar monumentele arheologice care se află, majoritatea în zona Peninsulară, nu sunt puse în valoare. Propun ca în noul PUZ aceste monumente arheologice să fie tratate cu mare atenție, pentru că ele reprezintă identitatea noastră, a constănțenilor”, a subliniat arhitectul Radu Cornescu.Sortite pieirii…Specialistul a făcut referire la Poarta mare a cetății Tomis, care riscă să fie acoperită de un bloc de apartamente.„La intersecția străzii Dragoș Vodă cu strada Mircea cel Bătrân, există vestigiile porții principale, porții mari, poarta de nord-est a cetății Tomis. Nici până acum, porțiunea aceea nu a fost intabulată și ar trebui pusă în valoare. După cum știm, acolo există un proiect care ar putea afecta foarte mult situl arheologic. Noi, Ordinul Arhitecților, și chiar Comisia Tehnică a Primăriei Constanța ne-am pronunțat împotiva realizării acestui proiect. Această poartă este de cea mai mare însemnătate și trebuie pusă neapărat în valoare”, este de părere arhitectul.Un alt obiectiv care nu poate fi vizitat momentan este bazilica paleo-creștină din curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu”.„Există doar o ușă metalică trasă peste acest vestigiu și culorile deja au dispărut la picturile din interior. Intră ploaia, zăpada. De exemplu, se poate face un concurs de arhitectură pentru a se accesa acest monument istoric de arheologie. Trebuie gândite niște proiecte care să pună în valoare aceste monumente”, propune Radu Cornescu.„Este păcat să nu le ridicăm la cel mai înalt grad!“La rândul lor, Edificiul Roman cu Mozaic, Termele Romane sunt în stare avansată de degradare.„Sunt lăsate vraiște. Sigur că este un proiect pentru reabilitarea Edificiului Roman cu Mozaic, dar nu e suficient. În plus, mai avem vestigiile unui amfiteatru roman și ale unei bazilici episcopale, care se află sub hotelul Ibis și care, deși sunt spații păstrate, nu pot fi vizitate. Mai este o bazilică unde întoarce autobuzul la Poarta 1 și ea lăsată de izbeliște. Față de alte orașe, noi avem vestigii vechi de 2.500 de ani și nu se cunoaște. Trebuie să ne gândim în acest PUZ cum am putea să le punem în valoare. La Baia Mare, am văzut acolo o minune: vestigii de acum 300 - 400 de ani sunt puse sub sticlă și vizitate. Și sunt doar niște fundații ale unor vechi biserici. Or, noi avem monumente antice, de 2.500 de ani, nu putem să ne batem joc de ele. Este păcat să nu le ridicăm, aceste vestigii, la cel mai înalt grad”, consideră arhitectul Radu Cornescu.