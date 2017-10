Ne aşteaptă un cutremur puternic? De unde vine pericolul pentru Constanţa

1

Marmureanu

Intrucat sunt fan inrait al programului National Geographic, am vazut de-a lungul anilor multe emisiuni legate de cutremure. Si ceea ce pot spune in urma acestor vizionari, a la long, ca o concluzie, e ca nimeni nu poate prezice un cutremur. Utilitatea Institutul Național pentru Fizica Pământului, o vad doar prin comunicarea parametrilor unui cutremur ce a avut loc. Adica post factum. In rest e doar o gargara arida si fara nici o utilitate practica. Una dintre cele mai mari nulitati in domeniu, in special, si ale acestui popor, in general, este domnul Marmureanu fostul director al Institutul. Mi-aduc aminte perfect cum in urma cu un an si ceva la B1 TV, in urma unui cutremur in extremul Orient, facea pe desteptul. El de fapt e tufa. Tufa de Venetia. Acest personaj, caruia i-am monitorizat de-a lungul timpului declaratiile, nu ne-a spus niciodata nimic. Toate avertizarile lui de doi bani, n-au spus nimic publicului....Pentru ca, defapt, nu e vorba de nici o avertizare. De exemplu azi ne spune: "nu se poate produce un cutremur mai mare de 7.1" Data trecuta zicea, "nu se poate produce nici un cutremur major pe raza lui 2014, poate pe la sfarsitul lui 2015, poate la sfarsitul lui 2016"... Si daca vine un cutremur maine va spune: "Ce v-am spus eu... Vedeti? ... Asta spuneam si eu".... Oameni de nimic. De parca fara Marmureanu nu s-ar mai invarti lumea, sau n-ar mai ploua la Londra.