Afacerile imobiliare ale Primăriei Constanța

"Ne-am trezit cu tot terenul din spatele blocului ca fiind proprietate privată!"

Încep încet-încet să iasă la iveală afacerile imobiliare făcute de Primăria Constanța cu terenurile orașului. Pe rând dispar grădinile din jurul blocurilor, parcările din cartiere și spațiile verzi din centru, toate transformate, se pare, printr-o procedură la limita legii și extrem de discretă, din terenuri ale domeniul public în proprietăți private. Iar răul de-abia începe să se vadă.Locatarii blocului S1, scara A, de pe strada Soveja nr. 41, ne-au trimis la redacție o scrisoare în care ne-au prezentat situația în care se află, cerându-ne disperați ajutorul. În numai câteva luni, aceștia s-au trezit cu garajele dărâmate, iar zilele trecute au aflat și că terenul unde își parchează mașinile de mai bine de 30 de ani este, de fapt, proprietate privată.Oamenii fac, deocamdată, speculații vizavi de soarta terenului respectiv și proprietarul lui, însă nu știu că îi paște, în curând, un șantier în fața geamurilor și, cel mai probabil, un bloc cu multe etaje. Însuși faptul că primăria a dispus demolarea garajelor respective arată că proprietarul începe să-și facă planuri cu terenul respectiv. Deocamdată, pentru adresa cu pricina nu a fost emisă nici autorizație de construcție, nici certificat de urbanism.„În spatele blocului S1, noi am avut garaje pentru autoturismele locatarilor, în luna mai 2017 la solicitarea Primăriei Constanța au fost demolate și eliberat terenul în perioada stabilită de primărie. După demolare, am solicitat Primăriei Constanța să amenajeze acest teren dintre blocuri pentru parcare, fiind multe mașini și de la blocurile vecine. Am solicitat amenajarea cu cererea depusă la primărie pe data de 13.06.2017, apoi din nou cu rec. AR nr. 42927/16.06.2017 și din nou cu rec. AR nr. 295720/22.09.2017. În urma acestor cereri, s-a primit răspuns cu adresa nr. 123044/07.11.2017 prin care ni se comunica faptul că terenul dintre blocuri este proprietate privată. Noi vă precizăm că știm acest loc de când erau case în 1978, pentru că, de la întocmirea contractului pentru apartament de către OCLPP până s-au demolat casele, mergeam prin acel loc cunoscându-i pe locatari fiind oameni simpli, s-au dat apartamente fiecărei familii. Acum, Primăria Constanța vrea să vândă terenul dintre blocuri la persoane care nu niciun drept în acest loc. Aceștia nu au locuit aici niciodată, dar acum au bani mulți pentru fiecare”, ne-au scris constănțenii din zona respectivă.Scrisoarea transmisă la redacție este semnată de șase locatari, Silvia Marcu, Constantin Angelescu, Eugen Paterau, Ionuț Dragnea, Paul Zaharia și George Damu. În solicitarea trimisă primarului Decebal Făgădău, aceștia îl roagă ca, în urma demolării garajelor, să se mențină cu prioritate locurile unde au fost garajele, mai ales că la momentul dezafectării lor oamenii aveau plătită taxa pentru tot anul.„După demolare, vin și parchează mașinile pe acest teren persoane de la mai multe blocuri, deși nu este amenajat, nu este nivelat, terenul fiind în spatele blocului S1. Aici vin și parchează locatarii de la blocurile L11, H11 și H12, creând discuții între locatari. Solicităm factorilor de la Primăria Constanța să dea locuri de parcare chiar pe terenul neamenajat pentru a evita discuțiile dintre locatari. Rugăm să analizați și să dispuneți a se atribui locuri de parcare locatarilor de la blocurile S1, scara A, și la locatarii de la blocul L11, care sunt lângă acest teren. Locatarii de la blocurile H11 și H12 să-și parcheze mașinile lângă blocurile lor”, solicită cei șase semnatari.Aceștia merg chiar mai departe cu acuzațiile: „În zonă circulă zvonurile că domnul primar Făgădău ține terenul dintre blocuri să-l vândă, mai întâi la unul Bileca, apoi că îl vinde la unul Pilcă. Atunci când au fost demolate casele, în anii 1978 - 1979, nu au locuit aceștia în zonă, iar persoanelor afectate li s-au dat apartamente”.Iată răspunsul halucinant al Primăriei Constanța la solicitările repetate ale locatarilor: „Prin prezenta, ca răspuns la adresa dumneavoastră înregistrată la Primăria municipiului Constanța, prin care solicitați amenajarea unor locuri de parcare pentru locatari ai blocului S1, sc. A din strada Soveja nr. 41 pe terenul unde au deținut garaje în trecută, vă comunicăm faptul că terenul la care faceți referire este proprietate privată și nu se pot face amenajări decât pe domeniul public al municipiului. Vă asigurăm în continuare de receptivitatea și sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați, în măsura în care acestea intră în competența noastră de soluționare și vă mulțumim că ați venit în sprijinul nostru, prin semnalarea acestora”. Adresa este semnată de directorul executiv al Direcției Gestionare Servicii Publice, Rareș Iordache.