Locuitorii cartierului Anadalchioi își strigă nemulțumirile:

„Ne-am săturat să avem pene de curent în fiecare zi!“

Cartierul Anadalchioi se află în mijlocul Constanței, între Coiciu și Dacia. Este un cartier de case, multe dintre ele somptuoase.Însă locuitorii acestei zone trăiesc zi de zi un coșmar: penele de curent.Ore în șir, nu au energie electrică, apar căderi de tensiune care le afectează aparatura electrocasnică și tremură în case de frig pentru că nu funcționează centralele termice.Sătui să mai stea pe întuneric și în frig, oamenii s-au strâns, ieri, în fața sediului Enel Distribuție Dobrogea, de pe strada Primă-verii, să le ceară socoteală reprezentanților companiei. Au fost primiți de către inginerul șef, dar nu au primit decât promisiuni că se va încerca remedierea problemelor tehnice din zonă.„De mai bine de un an, suntem în această situație. Că e iarnă, că e vară, primăvară, toamnă la noi se oprește curentul. Acum, de două luni, se întrerupe zilnic de pe la 9 dimineața până pe la 5 și jumătate seara. Sunăm într-una la dispeceratul Enel, dar mai tot timpul este ocupat. Ne-am săturat. Nu putem să mai trecem o iarnă în frig și întuneric”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Atanase Cotabiță, unul dintre locatarii din cartierul Anadalchioi.Peste 300 de copii tremură în grădiniță„Inginerul șef ne-a explicat că transformatorul din zonă este slab și că vor lua măsuri. Până vineri, vom avea un răspuns din partea lor. Știm că există un consumator mai puternic, i-am informat și pe ei, dar, dacă nu se va rezolva problema, venim din nou peste ei. Nu putem să stăm opt-zece ore fără curent. Suntem în secolul 21, nu este normal să înghețăm în case”, ne-a spus Camelia Popescu, un alt locatar nefericit al cartierului.Mai grav este că, în aceeași situație, sunt și două grădinițe din zonă. Zilnic, peste 300 de copii stau pe întuneric și tremură în clase.„De câteva zile bune, sunt pene de curent electric de la 10 - 10.30 până la 16.00-17.00. Centrala ter-mică este pe gaz, dar are nevoie și de curent electric ca să funcțio-neze. Copiii îngheață și unii rămân și la program prelungit și stau în frig. Nu am reușit să discut cu cei de la Enel, pentru că sună ocupat tot timpul. Am tot crezut că proble-ma se va rezolva de la o zi la alta, dar în felul acesta nu ne putem desfășura programul instructiv-educativ”, a explicat Selda Agili-bram, directorul Grădiniței nr. 58.Un transformator prea fin e de vinăReprezentanții Enel spun că aceste probleme apar atunci când se înregistrează depășiri de sarcină.„Toți cei 437 de consumatori, agenți economici și casnici, din acest perimetru sunt alimentați dintr-un post de transformare (PT37) ce a fost integral modernizat anul trecut, în luna noiembrie, post ce este integrat în sistemul de Telecontrol. Acest post de transformare sesizează fin toate depășirile de sarcină și declanșează automat întrerupătorul de protecție. Echipele Enel fac deja măsurători ale consumului în acest perimetru. Pe baza acestor măsurători, se va reorganiza schema electrică de distribuție pe joasă tensiune pentru a descărca o parte a consumului din postul de transformare de suprasar-cină. Enel Distribuție Dobrogea asigură consumatorii din această zonă că, prin reorganizarea schemei electrice de distribuție, se va reduce riscul de deranjamente și toate neconcordanțele din schema actuală se vor elimina”, se arată într-un comunicat al Biroului de Presă Enel.