NATO angajează IT-işti, ingineri şi funcţionari

NATO angajează IT-iști, ingineri și funcționari

Ştire online publicată Miercuri, 18 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

NATO are mai multe posturi vacante la Haga, Bruxelles sau Roma pentru cetățenii din statele membre ale organizației, deci inclusiv pentru români.Printre joburile disponibile se numără cele de Project Manager în departamentul IT, Cercetător principal, Cercetător, Inginer principal C3, Tehnician și Funcționar, în departamentele Planificarea apărării, Diplomație sau Relații politice.Există și câteva posturi de conducere, inclusiv pe partea tehnică sau IT. Experiența în structuri din domeniul Apărării constituie un avantaj, însă nu este obligatorie. Vezi toate posturile vacante și cerințele de angajare AICI Salariile de bază încep de la 3.700 euro net pe lună (nivelul A1, unde intră o parte dintre funcționari și consultanți) și pot ajunge până la 7.800 euro (nivelul A5, poziții de management sau coordonare). În cadrul NATO, cele mai mari salarii de bază sunt de 10.200 euro lunar (nivelul A7).La salariul de bază se adaugă o primă de instalare, un bonus de relocare de 10% (acordat lunar), bani pentru chirie, bani pentru educația copiilor, indemnizații lunare pentru membrii familiei. Contractele de angajare se încheie pe o perioadă de 2 ani.