NASA a publicat prima înregistrare audio a zborului minielicopterului Ingenuity pe Marte

NASA a dat publicităţii vineri înregistrarea audio a unuia dintre zborurile minielicopterului Ingenuity în atmosfera ultrararefiată a planetei Marte, transmite Agerpres.







Roverul Perseverance, care a ajuns pe Marte în luna februarie transportând la bord şi un minielicopter, a înregistrat sunetul celui de-al patrulea zbor al micuţei drone la sfârşitul lui aprilie, conform NASA. Aceasta este atât prima înregistrare audio a unui zbor pe Marte dar şi prima înregistrare făcută de un rover autonom asupra unui alt aparat autonom pe o altă planetă. În înregistrare zgomotul elicopterului nu se aude foarte bine pentru că roverul Perseverance se afla la aproximativ 80 de metri distanţă iar în atmosfera marţiană ultrararefiată undele sonore nu se propagă la fel de uşor ca pe Terra. Însă "puţinul care aude este o surpriză foarte plăcută", a comentat planetologul David Mimoun.







"Am desfăşurat teste şi simulări care ne-au arătat că microfonul (roverului Perseverance n.r.) abia dacă va capta sunetul elicopterului, pentru că atmosfera lui Marte opreşte propagarea undelor sonore. Am avut noroc că am putut înregistra elicopterul de la o asemenea distanţă. Această înregistrare reprezintă o mină de aur pentru înţelegerea atmosferei marţiene", a adăugat cercetătorul NASA.







Roverul Perseverance, care cântăreşte aproximativ 1 tonă şi are dimensiunea unui mic autoturism, a călătorit 472 de milioane de kilometri în 203 zile pentru a ajunge pe Planeta Roşie. El a asolizat în Craterul Jezero, fundul unui lac demult secat cu diametrul de aproximativ 45 de kilometri, pentru o misiune ştiinţifică ce se va desfăşura timp de cel puţin 2 ani. Proiectarea şi construcţia acestui rover a durat 8 ani şi a costat aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Misiunea roverului Perseverance are drept obiectiv ştiinţific principal căutarea urmelor de viaţă microbiană din trecutul planetei Marte şi studierea climei şi a geologiei acestei planete.