N-am împrumuta nimic de la austrieci, Doamne fereşte! Două imagini similare, o diferenţă zdrobitoare

3

Un lift nu vreti?

Daca vrei sa mergi in natura te pregatesti fizic, te echipezi corespunzator si mergi. Da, pe unde exista sosele cu asfalt ar fi bine sa fie intretinute, fara gropi. Dar mie unul nu mi se pare ok sa ne apucam sa construim poduri, pasarele, scari si tot felul de accesorii ca orice meltean pantofar, scuipator de seminte sa poata sa ajunga si-si arunce dozele de bere si pungile de chips-uri si seminte pe unde apuca...si daca cineva zice ca nu s-ar intampla asta, inseamna ca n-a iesit la noi in natura