Muzeul de Artă din Constanța sărbătorește Ziua Copilului

Cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Muzeul de Artă Constanța vă propune o incursiune prin activitățile pe care instituția de artă constănțeană le-a desfășurat, cu elevi talentați și creativi ai Constanței, în perioada 2015–2021. Materialul video realizat de echipa Muzeului de Artă Constanța conține imagini din cadrul unor proiecte, implementate cu fonduri proprii, naționale sau europene, desfășurate în parteneriat cu instituții de cultură publice și private.

Între aceste activități se regăsesc:

Workshop și atelier de creație de design vestimentar „Recuperarea Modelelor Arhetipale în Designul Vestimentar Contemporan”, realizat de Muzeul de Artă Constanța în parteneriat cu Palatul Copiilor din Constanța și Muzeul de Artă Populară Constanța, în mai 2021, coordonat de prof. Anca Pașa Deaconu și lect. univ. dr. Cristina Gelan.

Ateliere de creație artistică desfășurate în cadrul proiectului cultural „Da’De Ce (nu) îmi iubesc țara?”, implementat de Muzeul de Artă Constanța, în parteneriat cu Asociaţia Da’De Ce din București, Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti şi de Muzeul de Artă din Cluj, în perioada perioada 17 februarie - 1 aprilie 2017, coordonate de artist Ana Bănică, actor Nicodim Ungureanu și lect. univ. dr. Cristina Gelan. Proiectul a fost finanțat din fonduri AFCN.

Ateliere de creație artistică desfășurate în cadrul proiectului cultural „Îmi place/ Nu-mi place... prin artă”, implementat de Muzeul de Artă Constanța, în parteneriat cu Asociaţia Da’De Ce din București, Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti şi de Muzeul de Artă din Cluj, în perioada 23 septembrie - 24 noiembrie 2016, coordonate de artist Ana Bănică și lect. univ. dr. Cristina Gelan. Proiectul a fost finanțat din fonduri AFCN.

Ateliere de educație interculturală și de creație artistică, desfășurate în cadrul proiectului cultural „Centrul pentru Educație Interculturală (C.P.E.I.C.)”, implementat de Muzeul de Artă Constanța, în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Studii și Inițiativă în Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights din Norvegia, în perioada mai 2015 - aprilie 2016, coordonate de dr. Doina Păuleanu, lect. univ. dr. Lelia Rus-Pîrvan, lect. univ. dr. Cristina Gelan, experții interculturali Demostene Olariu și Amal Jamal. Proiectul a fost finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.

Scopul unor astfel de acțiuni a vizat două aspecte. Pe de o parte Muzeul de Artă Constanța și-a propus să-i aducă pe copiii constănțeni în instituția muzeală pentru a le stimula creativitatea artistică, prin introducerea lor în lumea artei moderne și contemporane, în calitate de receptori, dar și în calitate de creatori de artă. Pe de altă parte, s-a dorit abordarea problematicii experiențelor identitare a tinerilor care conviețuiesc într-o realitate complexă, cu caracter multilingvistic, polietnic și multicultural, valorificarea acestui potențial al spațiului dobrogean și încurajarea dialogului intercultural în vederea creării unor relații interetnice armonioase.