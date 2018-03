Munţi de gunoaie la Constanţa! Firma de salubrizare Polaris M Holding se contrează cu administratorul rampei ecologice

Munți de gunoaie la Constanța! Firma de salubrizare Polaris M Holding se contrează cu administratorul rampei ecologice

De câteva zile, în cartierele din municipiul Constanța, s-au strâns munți de gunoaie. Firma de salubrizare, mobilizată în acțiunile de deszăpezire, a anunțat inițial că prioritatea este curățarea drumurilor și că, puțin câte puțin, va aduna și gunoaiele. Acum, însă, situația pare că se complică.Reprezentanții Polaris M Holding au anunțat că administratorul rampei ecologice a scurtat programul de lucru și, din această cauză, nu se mai pot încadra cu colectarea gunoaielor, riscând să se acumuleze cantități din ce în ce mai mari.„Începând cu data de 1 martie 2018, firma Tracon, administratorul rampei ecologice DEDMI Ovidiu, își scurtează programul de lucru, obligând în același timp compania Polaris M Holding să schimbe programul de colectare a deșeurilor provenite de la cetățeni, instituții publice și agenți economici. În ultimele zile, în care s-a instalat cod portocaliu de temperaturi scăzute, s-a înregistrat un decalaj în programul de colectare a deșeurilor, care nu a depins de compania Polaris, ci de modificarea programului de lucru aplicat de firma Tracon. Astfel, începând cu data de 1 martie 2018, și în mod special în zilele de 3 și 4 martie, Polaris M Holding s-a regăsit în imposibilitatea de a colecta integral deșeurile de pe raza municipiului Constanța, deoarece nu a avut unde să le depoziteze”, explică Adrian Picoiu, director general al Polaris M Holding.Blocaje în colectarea deșeurilorAstfel, în urma modificării programului de lucru, rampa ecologică nu mai funcționează 24 de ore din 24, lucru care îi determină pe cei de la firma de salubrizare să modifice la rândul lor programul de colectare. Noul program de lucru aplicat de firma Tracon este de luni până vineri, între orele 7.30 și 17.30, sâmbătă, între orele 8.00 și 15.30, și duminică închis, la fel în orice zi legiferată ca nelucrătoare.„Pentru remedierea acestei probleme, Polaris M Holding a înaintat o adresă către Primăria Municipiului Constanța, însă până în prezent nu a primit niciun răspuns. Astfel, în ziua de duminică, când rampa ecologică este închisă, cantitatea de deșeuri colectată ajunge la aproximativ 250 de tone, deșeuri care rămân neridicate până a doua zi, când platformele sunt deja supraîncărcate. În aceste condiții, se poate observa cu ușurință că noul program al firmei Tracon nu permite desfășurarea activității de colectare a deșeurilor în condiții optime. Modificarea programului de lucru provoacă blocaje în colectarea deșeurilor și afectează sănătatea populației, precum și imaginea orașului. În această situație, compania Polaris M Holding anunță cetățenii, agenții economici și instituțiile publice că activitatea de colectare a deșeurilor se va realiza în funcție de programul depozitarului și nu-și asumă responsabilitatea pentru viitoarele blocaje cauzate de scurtarea programului de lucru al firmei Tracon”, mai spune directorul Polaris.Program scurt de lucru și la birourile TraconAm dorit să aflăm și poziția oficială a companiei Tracon, însă nu am reușit să vorbim cu nimeni din conducere pe motiv că s-a terminat programul de lucru, deși era ora 16.04. De la birourile din Constanța, unde nu mai era niciun șef, am fost sfătuiți să vorbim la sediul de la Brăila. Însă, aici am dat peste o angajată la Secretariat care, grăbită să plece acasă, ne-a spus exasperată: „Faceți o solicitare în scris despre ce vreți și mișcați-vă mai repede că eu acum îmi iau poșeta și plec!”.