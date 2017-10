Municipiul Constanţa rămâne fără apă rece

1

Porcul Vesnic Beat, Drogatul Paranoic si Zdeanță Scupra

Mi s-a rupt sufletul in mine si mi-au dat lacrimile cind, in urma cu citeva zile, l-am auzit pe Porc la TV spunind ca are cancer in faza terminala. Apăi daca asa arata un porc in faza terminala inseamnaca eu sunt rupt de realitate. Adevarul e ca in faza terminala e un judet intreg datorita celor doua bestii legionare, Drogatu Paranoic si Porcul Vesnic Beat care, impreuna cu sclerozatul Stroe au impus un pret criminal al apei potabile si un calcul nebun al facturii pt. ca doar niste nebuni de la ospiciu ar putea sa treaca apa de canalizare in aceiasi cantitate cu apa potabila si, in plus, ca o culme a sadismului, pretul apei de canalizare sa fie egal cu al apei potabile ; iar cei care sunt pusi in situatii ingrate, nu sunt ei, ci noi cei care lucram in acest sector. O alta mare “realizare” a Drogatului Paranoic si a Porcului Vesnic Beat a fost ca au reusit sa-l puna pe Zdreanță Scupra, sluga lor umila, in funtia de primar in Ovidiu. Imi fac autocritica ca in campania electorala m-am lasat amagit de minciunile lui Zdreanță Scupra si am votat cu el. Pina in prezent, aceasta sluga umila a lui Mazare si Constantinescu, nu numai ca nu a facut nimic bun pentru Ovidiu, dar pot spune ca tot ce a facut a fost numai impotriva locuitorilor orasului Ovidiu. Prin tot comportamentul lui se poate observa ca este lacheul perfect: pe de o parte umil cu stapinii lui, incapabil, cu jalnice limitari ale intelectului, iar pe de alta parte impertinent, interesat doar de ceea ce-i poate aduce un cistig, lipsit de orice fel de scrupule cind e vorba sa jecmaneasca. Doar un astfel de caracter mizerabil putea sa doreasca sa-i faca cadou leprei Daniel Funda (din neamul de borfasi Funda) doua mii de metri patrati din Ovidiu. Doar o astfel de zdreanță umana putea sa-i dea tiganului infractor Hanganu 3000mp in DN2a. Mai bine facea daca se ocupa mai mult de panarama aia de nevasta-sa. Zdreanță Scupra sigur nu va ajunge pina la sfirsitul mandatului pentru ca sigur se va duce la Poarta Alba impreuna cu tiganul infractor Hanganu. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.