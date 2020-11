Municipiul Constanţa, fără arhitect şef. Sunt blocate toate documentaţiile de urbanism!

„Am depus tot dosarul pentru o autorizaţie de construcţie, pentru o casă şi aşteptăm deja de aproape trei luni de zile. Ne-am vândut apartamentul, am cumpărat un teren şi dorim să ne construim o locuinţă. Ne-am asumat ca, între timp, să locuim cu chirie, însă nu ne-am imaginat că poate dura atât de mult. În plus, am sperat că vom primi autorizaţia în toamnă, astfel încât să profităm de vreme şi să apucăm să turnăm fundaţia. Chiar am dat avans unei firme, pentru a ne asigura că ne mişcăm repede. Dar, se pare că nu ne mişcăm deloc. De fapt, situaţia aceasta ne-a cam dat planurile peste cap”, ni s-a plâns Mircea Florescu, din Constanţa.





Din păcate, în situaţia sa sunt foarte multe persoane, în aşteptare fie a certificatului de urbanism, fie a autorizaţiei de construcţie sau de demolare. Astfel de avize nu au mai fost emise din data de 28 octombrie 2020 şi nici nu se ştie când vor fi deblocate, având în vedere că, deocamdată, postul de arhitect şef este vacant. De asemenea, la Comisia tehnică de urbanism şi amenajare a teritoriului s-au adunat numeroase solicitări pentru emitere de diferite acorduri pentru planuri urbanistice de detaliu, planuri ubanistice zonale, etc..



Criză cu repetiţie





Se pare că istoria se repetă, aceeaşi situaţie fiind semnalată şi în vara anului 2016 când municipiul Constanţa nu a avut mai bine de două luni de zile arhitect şef. În luna iulie 2016 au fost emise doar 14 autorizaţii de construcţie, iar în luna august 2020 doar cinci, de câteva ori mai puţine decât într-o zi normală de lucru la Serviciul de Autorizaţii din cadrul Primăriei Constanţa.



Grav este că nici măcar nu se prefigurează un moment în viitorul apropiat în care să se încheie această criză, extrem de neplăcută pentru un oraş de talia municipiului Constanţa, unde sunt în aşteptare proiecte europene cu sume uriaşe de bani, dar şi numeroase proiecte din investiţii private însemnate. Mai mult decât atât, este în lucru un nou Plan Urbanistic General pentru municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia.





Deocamdată, pe site-ul primăriei, nu este postat decât un singur concurs de angajare, cel pentru secretar general al municipiului Constanţa, un post – gradul II, pentru care perioada de înscrieri se încheie pe 26 noiembrie 2020. Am solicitat Biroului de presă al Primăriei Constanţa un punct de vedere referitor la această situaţie şi informaţii despre când va fi organizat concursul pentru postul de arhitect şef şi despre cum se procedează cu avizele pentru documentaţiile de urbanism, însă, deşi au avut mai multe zile la dispoziţie, reprezentanţii Primăriei Constanţa nu ne-au oferit niciun răspuns. Se pare că nici la Biroul de Presă situaţia nu este tocmai roz…





Municipiul Constanţa trece prin schimbări semnificative. Odată cu plecarea de la primărie a lui Decebal Făgădău, a plecat şi o parte din echipa din instituţie. Au demisionat consilieri, inspectori, dar şi arhitectul şef, Radu Vânturache. În fapt, acesta a renunţat iniţial doar la postul de arhitect şef, rămânând în Serviciul Strategie şi Planificare Urbană, însă, în scurt timp, şi-a depus demisia şi de acolo. Aşa se face că, în prezent, Primăria Constanţa nu poate emite nici certificate de urbanism, nici autorizaţii de construcţii, lucru care îi nemulţumeşte pe mulţi dintre cei care oricum aşteptau de ceva timp documentele de urbanism de care aveau nevoie.