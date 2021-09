Muncitorii necalificaţi, la mare căutare

În această perioadă, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se pun la dispoziţie 22.058 locuri de muncă, valabile la nivelul întregii ţări. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.517); lucrător comercial (1.254); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (869); manipulant mărfuri (711); agent de vânzări (665); agent de securitate (646); asistent personal al persoanei cu handicap grav (546) etc.Din cele 22.058 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.491 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (analist servicii client; manager proiect; inginer mecanic; inginer producţie; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală etc.). Alte 5.817 joburi sunt valabile pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; agent servicii client; manipulant mărfuri; operator la prelucrarea maselor plastice etc.). De asemenea, 5.777 oferte sunt pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice). Ultimele 8.973 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; asistent personal al persoanei cu handicap grav; manipulant mărfuri; agent de securitate; muncitor necalificat etc.).