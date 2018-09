Munciţi, dar neplătiţi. Angajaţi sezonieri, ţepuiţi de patroni

Munciți, dar neplătiți. Angajați sezonieri, țepuiți de patroni

Au muncit o vară întreagă, iar acum au rămas cu buzunarele goale, pentru că patronii care i-au angajat pe timpul sezonului estival nu i-au mai plătit deloc. Acesta este cazul mai multor persoane, venite din întreaga țară, care și-au desfășurat activitatea în stațiunile de pe litoral. Pe Nelu S. l-am găsit plângând, zilele trecute, în fața Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).„Am ajuns pe litoral în luna iunie și de atunci am lucrat aproape în fiecare zi. Timp liber aproape că nu am avut, iar șefii mi-au spus că nu îmi fac contract de muncă, dar că îmi dau salariul negociat, însă îmi vor da toți banii laolaltă la începutul lunii septembrie. Am fost credul și am sperat că își vor ține cuvântul, mai ales că se purtau mereu foarte frumos cu mine. Ba chiar, mi-au asigurat în tot acest timp cazarea și mâncarea. Din păcate, când a venit vorba să facem socotelile, nu am mai primit niciun bănuț”, ne-a declarat bărbatul. Se pare că în această situație se află multe alte persoane.Și Anica G. a lucrat ajutor de ospătar în Costinești. La fel ca și alții, patronii i-au oferit cazare și masă, dar salariul ar fi urmat să-l primească tot la final de sezon.„Și-au bătut joc, efectiv, de mine. Una mi-au promis și alta au făcut. Am avut mare încredere în ei, dar în zadar. A trebuit să sun la fratele meu din Cluj, ca să fac rost de niște bănuți pentru a mă putea întoarce acasă”, ne-a povestit femeia. Ea ne-a spus că ar fi lucrat la un restaurant din Costinești, și a aflat foarte târziu că societatea are sediul în județul Olt, iar acum nu mai dă de ei pentru a-i trage la răspundere.Întrebați în legătură cu această problemă, reprezentanții ITM ne-au confirmat că au avut astfel de reclamații la sediu.„Cei care au venit să facă astfel de sesizări ne-au declarat că au avut doar niște înțelegeri verbale cu patronii, referitor la plată. În plus, li s-a menționat ca banii să fie primiți după ce își încheie activitatea, iar ei au fost de acord. Din nefericire, mulți dintre ei nu au mai primit la final decât bani de tren ca să plece acasă”, a precizat purtătorul de cuvânt al ITM, Florina Vișan.În afara acestor reclamații, reprezentantul ITM a mai spus că alți angajați s-au plâns de neacordarea drepturilor salariale sau a concediilor de odihnă și medicale, refuzul agenților economici de a le elibera o serie de adeverințe, neacordarea sporurilor de muncă etc.Alte reclamații au făcut referire la desfacerea abuzivă a contractelor de muncă, a deciziilor și extraselor din Revisal. Unele sesizări s-au referit la încetarea abuzivă a contractelor de muncă sau neacordarea preavizului legal în cazul concedierii. Alte câteva persoane au cerut sprijinul ITM, pentru că foștii angajatori au refuzat să le elibereze adeverințe cu privire la perioada cât au lucrat la ei.Celelalte plângeri au avut ca obiect desfacerea abuzivă a contractului individual de muncă sau neîncheierea în forma scrisă a acestuia, neacordarea preavizului în cazul încetării raporturilor de activitate. Ca și până acum, cele mai multe reclamații au venit din partea salariaților care lucrează în construcții, dar mai ales la firmele de pază și protecție.