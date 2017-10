Munca la negru, încă în floare, la Constanţa

Munca la negru, încă în floare, la Constanța

Când se găsește greu de muncă, mulți dintre noi am accepta orice numai să avem un salariu. Vremurile grele prin care trecem îi obligă pe mulți constănțeni să muncească fără contract și fără carte de muncă.Deși este riscant, atât pentru lucrător, dar mai ales pentru angajator, munca la negru este încă foarte des răspândită în județul Constanța. Pe de o parte, oamenii spun că, în lipsa unui job în condiții legale, acceptă și munca fără contract, administratorii firmelor spun că statul le ia impozite peste impozite și îi sărăcește, iar pe de altă parte, autoritățile vânează fără milă fiecare companie cu muncitori la negru. "Am căutat un loc de muncă jumătate de an. M-am dus la toate firmele, la AJOFM să mă recomande ei, dar nu a apărut nimic. Am un copil mic, iar soția este în concediu de creștere a copilului. Nu ne putem descurca numai cu indemnizația ei. Așa că, în cele din urmă, m-am dus pe un șantier și le-am spus că știu să pun rigips, că am mai făcut pe ici pe colo și m-au luat și pe mine. La început, au spus că o să îmi facă un contract pentru un salariu de 2.000 de lei pe lună. Apoi m-au anunțat că o să mă angajeze cu jumătate de normă, dar tot banii ăia o să-i primesc. Până la urmă, nu am mai făcut niciun contract. Eu eram mulțumit pentru că în fiecare lună îmi luam banii așa cum îmi promiseseră și fără întârzieri. Nu mai aveam curaj să le spun nimic de contract, mai ales că știam că au tot felul de probleme financiare. Eram mai mulți colegi în situația asta, iar noi am fost încântați că nu au închis șantierul. Nu mai conta cartea de muncă", ne-a declarat Marius S., un constănțean care muncește la ne-gru.Pentru el, la acest moment im-portantă este supraviețuirea și nevoia de a aduce un ban în casă, pentru a-și crește copilul. Este conștient că are nevoie și de contract, pentru a beneficia de asigurare medicală, de contribuție la pensie, dar la cei 25 de ani ai săi, spune că are timp și pentru astea. Între timp, își termină facultatea la frecvență redusă și speră că apoi îi va fi mai ușor să se angajeze și să intre în legalitate."Statul nu face nimic pentru mine și angajații mei, doar încasează!"La rândul lor, patronii susțin că statul le pune în cârcă tot felul de taxe și impozite, iar salariul pe care îl dau muncitorului trebuie să îl dea și statului, sub formă de diferite contribuții."Practic, noi plătim mai mult statului decât celui care vine și muncește pentru noi. Iar statul nu face nimic. El doar încasează. Oamenii mei mă ajută să supra-viețuiesc. Cu mâinile lor câștigăm bani ca să trăim și eu și angajații mei, iar statul ne ia mai mult de jumătate. Nu este cinstit, dacă eu dau faliment și închid firma, ce face statul pentru mine sau pentru oamenii mei? Ne lasă să murim de foame. Nu îmi place să spun asta, dar pentru a putea supra-viețui mai muncim și la negru. Dar eu îmi respect angajații și le dau banii la timp, nu îi țepuiesc. Le dau și bani să meargă la spital, dacă au nevoie. Statul ne ia banii pentru sănătate, de exemplu, și nu ne dă nimic în schimb. Dacă te îmbolnăvești, dai bani la doctor, îți cumperi singur medicamentele, că ei nu au", ne-a spus, sub protecția anonimatului, un patron din Constanța.Amenzi de sute de mii de leiDe cealaltă baricadă se află autoritățile statului, care trebuie să aplice legea. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Constanța organizează periodic controale în rândul firmelor pentru a depista cazurile de muncă la negru și a combate acest fenomen. Amenzile sunt foarte mari și uneori se lasă și cu plângeri penale împotriva patronilor."Numai în luna octombrie 2012, au fost verificați 509 angajatori. Inspectorii de muncă au aplicat 121 sancțiuni, din care 35 de avertismente și 85 de amenzi în valoare totală de 558.100 de lei. Au fost depistate 85 de persoane care nu aveau încheiat contract individual de muncă, pentru care s-au aplicat sancțiuni contraven-ționale de 450.000 de lei. Pentru două societăți, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru a verifica dacă sunt întrunite condițiile art. 264 din Codul Muncii, acestea având un număr de 34, respectiv șase persoane fără forme legale de angajare", a declarat Eugen Bola, directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanța.