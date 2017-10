Munca la negru, imposibil de combătut. Mii de constănţeni, prinşi la lucru fără contracte legale

Munca la negru, imposibil de combătut. Mii de constănțeni, prinși la lucru fără contracte legale

Cu toate eforturile statului și autorităților locale, munca la negru continuă să fie un adevărat fenomen, mai ales pe litoral. De-a lungul anului 2014, inspectorii de muncă au găsit peste 1.500 de persoane lucrând fără contracte legale, la firme din județul Constanța. Persoanele respective au fost amendate, la fel și patronii care îi plăteau, unii alegându-se chiar cu dosar penal.Din sărăcie, din disperarea de a avea un loc de muncă și un venit cât de mic, mulți constănțeni nu stau să se gândească de două ori atunci când li se propune să muncească la negru. Pe considerentul că mai bine așa decât deloc, lucrează fără a avea pretenții să li se facă un contract legal. Patronii profită de această situație și șuntează statul de impozitele aferente salariilor așa-zișilor angajați.„Corpul de Control din cadrul Inspec-toratului Teritorial de Muncă din Constanța a verificat, în anul 2014, un număr de 5.915 agenți economici. Din aceștia, 745 au fost sancționați. Au fost aplicate, în total, 820 de sancțiuni contravenționale, din care 738 de amenzi, în valoare de 8.557.400 de lei, și 82 de avertismente. Cu prilejul verificărilor, au fost depistați 347 de angajatori care practicau munca nedeclarată, cu un număr total de 1.521 de persoane care nu aveau încheiat contract individual de muncă. Pentru 25 de angajatori, la care lucrau fără forme legale 347 de per-soane, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Conform legilor în vigoare, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la doi ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de cinci persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al ITM Constanța, Eugen Bola.„Nu mai contează dacă am sau nu contract!“În construcții și în comerț sunt întâlnite cele mai dese situații de muncă la negru. Iată ce ne-a povestit un constănțean care recunoaște că muncește la negru, nu îi place situația, dar măcar are ce duce acasă la sfârșitul săptămânii.„Sunt zugrav de meserie și căutam de câteva luni de muncă. Mai prindeam pe ici, pe colo, la câteva cineva, dar lucrări mici, din care de-abia ne descurcam de pe o zi pe alta. Soția mea a născut acum doi ani și, când a vrut să se întoarcă la muncă, a aflat că se închisese magazinul la care lucrase. Așa că a mai rămas acasă până găsește în altă parte. În cele din urmă, am găsit un anunț în ziar și m-am dus la o firmă care construiește mai multe blocuri în Constanța și în București. Mi s-a promis un salariu bun, cu muncă multă, de dimineață până seara, dar merita. Am început să lucrez de a doua zi, dar nu am semnat nimic. Apoi am aflat că nici colegii mei nu aveau contract. Primim banii la sfârșitul fiecărei săptămâni. Este bine și ne descurcăm acum. Nu mai contează dacă am sau nu contract”, ne-a declarat bărbatul.Amenzi și pentru lucrătoriAtenție, chiar și cel care este prins la lucru fără contract de muncă riscă să fie amendat de ITM cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Controalele vor continua și în perioada următoare. Dacă vă aflați în situația în care v-ați angajat de curând și nu știți dacă patronul a înregistrat contractul pe care v-a pus să-l semnați, puteți să verificați la ITM legalitatea contractului. Nelegalizarea relațiilor de muncă înseamnă vechime mai puțină în muncă și pierderea unor sume importante la calcularea pensiei. Practic, un contract de muncă neînregistrat înseamnă lipsa plății contribuțiilor sociale, lipsa vechimii și chiar o eventuală răspundere legală. Deocamdată, angajații nu au acces la registrul electronic, dar pot verifica dacă au un contract de muncă înregistrat oficial.