Multe tragedii ar putea fi evitate! Tehnici simple care ne pot salva viaţa

Multe tragedii ar putea fi evitate! Tehnici simple care ne pot salva viața

Acest lucru este posibil deoarece Crucea Roșie Română organizează cel mai mare curs de prim ajutor gratuit, la nivel național, cu ocazia Zilei Mondiale de Prim Ajutor. 1.000 de persoane, din 41 de reședințe de județ și din cele șase sectoare ale municipiului București, vor învăța, timp de șase ore, tehnici de acordare a primului ajutor la sediile filialelor de Cruce Roșie.Înscrierile se pot face pe pagina de Facebook a Crucii Roșii Române, în limita locurilor disponibile, pentru fiecare locație. Tema din acest an este acordarea primului ajutor în caz de accidente domestice și se referă la toate evenimentele neașteptate care pot apărea acasă și pot provoca răni sau deces.Conform Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, la nivel mondial, mai mulți oameni mor din cauza leziunilor cauzate de accidentele la domiciliu decât de leziunile cauzate de accidentele rutiere.„Cu cât sunt mai mulți oameni care știu să ofere primul ajutor, cu atât o să ne simțim cu toții în siguranță. Crucea Roșie Română organizează în permanență cursuri de prim ajutor, însă realitatea ne arată că, indiferent cât de mulți oameni am instruit, încă se întâmplă multe tragedii care ar putea fi evitate prin tehnicile învățate la aceste cursuri”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Roșii Române.Cursurile de prim ajutor au acoperire națională și certificare europeană. În cursul anului 2016, Crucea Roșie Română a răspuns unui număr crescut de solicitări venite de la diverse companii, instituții și persoane fizice, asigurând cursuri de prim ajutor unui număr de aproximativ 56.000 de persoane. Din acest total, 6.914 sunt elevi din clasele V-VIII și IX-XII care au făcut cursuri de prim ajutor gratuite și au participat la competiția „Sanitarii Pricepuți”, iar 7.684 sunt adulți care au participat gratuit la cursurile de prim ajutor.„Ca o completare a serviciilor de prim ajutor, oferite gratuit populației, Crucea Roșie Română a pus la dispoziția utilizatorilor de telefoane mobile o aplicație de prim ajutor. Aceasta are rolul de a crește capacitatea oamenilor de a interveni în situații de urgență, până la sosirea ambulanței. Totodată, aplicația oferă utilizatorilor posibilitatea de a suna direct la ambulanță, în caz de nevoie. Primul ajutor reduce vulnerabilitățile și ajută la construirea unor comunități mai puternice”, a declarat Carmen Lungu, președinte Crucea Roșie, Filiala Constanța.