Mugur Isărescu: Salariile cresc deoarece oferta de pe piaţa muncii nu este corelată cu cererea

Mugur Isărescu: Salariile cresc deoarece oferta de pe piața muncii nu este corelată cu cererea

Salariile din România cresc deoarece oferta de pe piața muncii nu este corelată cu cererea, iar înțelept ar fi să nu agravăm această problemă structurală, a declarat joi Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, într-o conferință de presă în care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflației scrie romaniatv.net"Ca urmare a migrației, avem o dilemă: chiar dacă nu s-ar majora salariul minim sau nu ar interveni Guvernul în acest sens, există tensiuni pe piața muncii, pe cele două paliere. Unu: că există o lipsă generală pe piața muncii, din cauza migrației și a diferenței de salarii dintre noi și țările unde migrează forța de muncă. Și doi: datorită necorelării. Oferta de pe piața muncii nu este corelată cu cererea. Două probleme structurale, aici sunt probleme serioase. Este posibil să avem abateri de la corelația la care ținem, între productivitate și salarii, determinate chiar de presiunile din piața muncii, deci nu doar din faptul că se majorează salariul minim", a afirmat Isărescu.Când ai o asemenea situație tensionată, înțelept este să nu o agravezi, a recomandat el.Mai departe, Isărescu a oferit un exemplu de discuție dintre un patron și un fost angajat, care, pentru a reveni în țară, cere un salariu cu 50% mai mare."Orice angajator are probleme cu salariul, dar are probleme și cu forța de muncă. Vrea să-și aducă un fost lucrător bun, care în prezent este în Spania și care a lucrat în firma respectivă. Îi spune: "Măi, George, ia vino tu înapoi la mine". "Sub 600 de euro nu-mi convine". "Stai, mă, puțin, că la noi e 400". "Nu vin". Și cam asta este discuția reală. Păi de la 400 la 600 e chiar mai mult decât propune guvernul majorarea salariului minim. Și nu vrea să vină înapoi. Și atunci cam cum este? La fel este și cu doctorii, și cu profesorii", a arătat guvernatorul BNR.Astfel că piața este cea care împinge salariile în sus, indiferent de ce vrea Guvernul, consideră el."Este lipsă de forță de muncă și necorelare aici, problema aceasta structurală nici nu știu de unde s-o apuc ca s-o rezolv. Dar știu că este o problemă. Mai mult nu pot să vă spun, că nici nu știu cum e mai bine", a completat Isărescu.