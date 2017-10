Motivul groaznic pentru care acest copil şi-a plănuit moartea în detaliu

Motivul groaznic pentru care acest copil și-a plănuit moartea în detaliu

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deryn Blackwell, un tânăr de 14 ani, din Marea Britanie, a fost diagnosticat cu două tipuri de cancer, iar la finalul anului trecut, medicii l-au anunțat că mai are de trăit câteva zile, potrivit starjunior.ro.Totul a început în 2010, atunci când puștiul a aflat că este bolnav de leucemie, iar după un an și jumătate, doctorii au mai descoperit că Deryn mai are încă o formă de cancer, numită sarcom celular Lagerhans. Doar 50 de oameni au suferit de această din urmă maladie, dar niciunul nu a mai avut, în același timp, un alt tip de cancer.Tânărul a fost supus la patru transplanturi de măduvă osoasă, toate au fost nereușite, iar sistemul imunitar i-a fost afectat foarte grav. În aceste condiții, nimeni nu i-a mai dat nicio șansă de supraviețuire, iar Deryn a început să-și planifice moartea. A stabilit că va fi transportat cu dricul cu care a mers la cimitir și Winston Churchill și de asemenea a ales să fie îmbrăcat într-un costum de roz. Totul a fost inutil, pentru că zilele au trecut, medicii i-au oprit administrarea antibioticelor, dar băiatul a supraviețuit in mod miraculos și pare că se simte bine. „Sunt încă în viață”, a scris britanicul pe un site de socializare, scrie realitatea.net.