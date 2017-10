Moşul a venit şi la micuţii internaţi la Pediatrie

Moșul a venit și la micuții internați la Pediatrie

În perioada magică a sărbătorilor de iarnă, fiecare copil ar trebui să fie acasă, să împodobească bradul alături de cei dragi și să îl aștepte cuminte pe Moș Crăciun. Mai mult de 70 de copii constănțeni au ghinionul, însă, de a petrece sărbătorile în spital. Cu toate acestea, Moș Crăciun s-a gândit să le facă o surpriză. Copiii internați în această perioadă în secția de Pediatrie a Spitalului Județean Constanța au primit, ieri, o vizită neașteptată. Moș Crăciun a venit la ei cu tolba plină de cadouri și dulciuri pentru a-i ajuta să mai uite de suferințe și neajunsuri. Este al doilea an în care voluntarii constănțeni ai CENTRAS, ai Centrului de Asistență și Sprijin pentru Incluziunea Socială (CASIS) îm-preună cu membrii Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land” și studenții la Medicină au reușit să îl aducă pe Moș Crăciun la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța. În plus, copiii și părinții prezenți au putut urmări și un program artistic oferit de studenții de la Teologie.Copii au cântat și au recitat poeziiChiar dacă își petrec sărbătorile în spital, copiii nu au uitat cântecele și poeziile pe care le-au pregătit Moșului. Aceștia s-au așezat pe rând pe poalele bătrânului cu barbă albă și, înainte să spună ce cadouri își doresc, au recitat poezii și au cântat colinde. Moș Crăciun nu a venit singur, în secția de Pediatrie au sosit, ieri, și spiridușii lui, care au împărțit haine, dulciuri și jucării copiilor internați. Printre copiii care s-au bucurat ieri de vizita lui Moș Crăciun, s-a aflat și Emir Sali, de numai trei anișori, însoțit de mama lui, Șeila, de 34 de ani. Micuțul este nevoit să stea în spital de Crăciun pentru că suferă de un început de pneumonie. Întrebat ce își doreș-te cel mai mult de la Moșul, băiețelul a răspuns timid: „o cărticică!”. „A lipsit și de la serbarea de acum câteva zile de la grădiniță. Măcar aici să-l poată vedea și el pe Moș Crăciun. Medicii ne-au spus că îl vor externa abia luni sau marți, așa că ne vom petrece aici sărbătorile”, ne-a spus mama lui Emir.Cadourile au fost strânse din donațiiDarurile au constat în haine, jucării și dulciuri și au fost cumpărate din donațiile oferite de studenți și voluntari. Președintele CASIS, Cristina Duhnea a de-clarat că au fost pregătite 60 de pachețele, pe care Moș Crăciun și ajutoarele lui le-au împărțit micuților aflați în saloanele Pediatriei. Evenimentul s-a desfășurat și în parteneriat cu Asociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land”. „Proiectul a luat amploare față de anul trecut și asta este o realizare destul de mare. Dacă anul trecut am oferit cadouri doar copiilor cu diabet, anul acesta s-au strâns îndeajuns de multe donații pentru toți copiii de la Pediatrie”. spune Liliana Moldoveanu, președintele asociației „Sweet Land”.Totodată, șefa secției de Pediatrie a spitalului, dr. Cristina Mihai ne-a spus că această sărbătoare este un prilej de bucurie pentru orice copil și apreciază organizarea de astfel de evenimente. „Și anul trecut copiii s-au bucurat foarte tare, au cântat, studenții le-au oferit cadouri. Este foarte bine că se întâmplă asta, dispar și diferențele sociale în aceste momente, iar copiii mai uită, chiar și pentru câteva clipe, de sărăcie sau de boală”, spune dr. Mihai.