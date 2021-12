Moș Crăciun a împărțit daruri în biserică pentru zeci de tineri cu sindrom Down

Potrivit Realitatea.net zeci de tineri cu sindrom Down au primit daruri de Crăciun, în cadrul unei acțiuni filantropice care se desfășoară an de an la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală, prin grija părintelui Emil Cărămizaru.



„Conduita lor sinceră ne încarcă cu bucurie, ne arată cum ar trebui să fim, nevinovați ca ei. Un model de rugăciuneș credință”, spune părintele Emil Cărămizaru.







După ce au primit daruri tinerii s-au împărtășit. Ei au adus la biserică decorațiuni făcute manual chiar de ei, pe care le vând și la târguri pentru a strânge fonduri. Au fost și enoriași care au cumpărat podoabe pentru a-i ajuta.

