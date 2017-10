MONUMENT ÎN MEMORIA DENISEI MANELISTA, LA CONSTANŢA. CE PĂRERE AVEŢI?

MONUMENT ÎN MEMORIA DENISEI MANELISTA, LA CONSTANȚA. CE PĂRERE AVEȚI?

Ştire online publicată Vineri, 29 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, la adresa redacției noastre, un cititor a trimis o scrisoare prin care ne spune că dorește să inițieze o petiție care să fie semnată de cât mai mulți constănțeni, astfel încât în orașul de la malul mării să fie construit un bust al manelistei sau un monument în memoria ei. Și pentru că acest cititor ne cere părerea, noi vă întrebăm direct pe dumneavoastră. Ce părere aveți despre inițiativa domnului cu pricina?Reamintim că celebra cântăreața de manele Denisa Răducu a murit în dimineața zilei de 23 iulie, la vârsta de 27 de ani, din cauza cancerului la ficat. Cunoscută publicului ca Denisa Manelista, tânăra a murit, într-o zi de duminică, în locuința sa din București, după ce a intrat în stop cardio-respirator.După ce familia a sunat la 112, un echipaj a ajuns la locuința tinerei, la ora 04.39, acesta fiind urmat de un al doilea echipaj cu medic.Tinerei, care se afla în stop cardio-respirator, i-au fost efectuate manevre de resuscitare timp de aproape o oră, după care a fost declarat decesul. Denisa Răducu descoperise în urmă cu trei luni că are o tumoră metastazată la ficat, iar starea de sănătatea i s-a degradat rapid.În ultimele săptămâni de viață, cântăreața era hrănită doar prin perfuzii, slăbise foarte mult și nu se mai putea deplasa singură. În ciuda tratamentelor primite în țară, dar și la o clinică privată din Viena, Denisa Răducu a murit. Zeci de fani și colegi de breaslă și-au exprimat regretul pentru pierderea tinerei prin mesaje publicate pe Facebook.Denisa provenea dintr-o familie de muzicanți instrumentiști, tatăl său fiind saxofonist, așa că a început să cânte din copilărie. „Toată familia mea cântă, bunicii, unchii, tata. Sunt instrumentiști și de la ei am prins gustul pentru muzică și, probabil, am moștenit și talentul. Din păcate, eu nu știu să cânt la intrumente, ci doar vocal“, povestea în trecut tânăra pentru revista „Taifasuri“.