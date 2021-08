Monument dedicat eroilor Dobrogei, ajuns ruină într-o cultură de floarea soarelui!

Comandantul forțelor bulgaro-germano-turce, generalul August von Mackensen conducea lupta de pe o movilă Muratan, iar comandantul poziției, Constantin Scărișoreanu, i-a plasat pe militarii români în tranșee etajate, a construit valuri și tuneluri, a pus sârmă ghimpată, punând astfel în fața inamicului o rezistență puternică.





„La Topraisar a început pregătirea de foc a ofensivei germane cu sute de piese de artilerie de 105, 150 și 210 mm, dirijate de cinci aeronave, care au lovit puternic artileria română. Românii s-au retras pe poziția principală, pe marginea localității Topraisar, unde aveau să reziste aproape trei zile, sub comanda colonelului Stan Poetaș, comandantul Diviziei 9 Infanterie Dobrogeană”, a descris bătălia Costin Scurtu.





Pierderea poziției de la Topraisar a dus la retragerea trupelor române, iar calea spre Constanţa era deschisă.



La un an după această bătălie, germanii ocupanți ai Dobrogei au ridicat, pe movila Muratan, o imensă cruce de piatră, în cinstea celor peste 400 de militari germani morți în această confruntare. Astăzi, monumentul este cunoscut drept „Crucea lui Mackensen”.





Vreme bună, nu a existat însă niciun monument care să amintească de îndârjirea și eroismul militarilor români. A existat o inițiativă în 1922, după revenirea Dobrogei la România, dar a rămas doar la stadiul de idei, din cauza lipsei fondurilor. Abia în 1991, la inițiativa regretatului Dumitru Florea, cu sprijinul lt. col. Sandu Crintea, comandantul Regimentului 34 Mecanizat, și a jurnalistei Aurelia Lăpușan, a fost ridicată „Crucea eroilor români căzuți în Primul Război Mondial”.



În căutarea unui petic de istorie...





Astăzi, pasionații de istorie sau cei curioși să afle mai multe despre trecutul ținutului de la malul mării trebuie să se înarmeze cu multă răbdare, nervi de fier și mijloace de transport rezistente pentru a vizita cele două monumente, amplasate în plin câmp, pe locul unde în trecut s-a dat bătălia din Primul Război Mondial.





Într-o călduroasă după-amiază de vară, echipa „Cuget Liber” a pornit spre monumentul dedicat eroilor de la Topraisar. Am cerut indicații localnicilor pentru a afla locul acestuia, neexistând niciun indicator rutier sau un alt însemn. „Da, este pe movila Muratan, este frumos acolo, am fost și noi o dată. Dar sunteți siguri că vreți să mergeți? Nu este cel mai bun drum până acolo...”, au încercat localnicii să ne avertizeze.





Din Topraisar am ținut drumul spre Biruința, am străbătut satul și am urmat calea indicată, pe un drum de piatră, apoi pe drumul de pământ, practicat des de tractoare, printre tarlalele de floarea soarelui și porumb. Localnicii aflați la câmp ne priveau curioși și zâmbeau când auzeau încotro ne îndreptăm. „De ce ar vrea cineva să meargă până la monument?! Nu mai este mare lucru din el...”, ne-a replicat un bărbat aflat la volanul unei camionete încărcate cu fân.





Într-un final, după aproximativ patru kilometri de Biruința, în plin câmp, pe o movilă cotropită de bălării mai înalte decât un om, răsărea monumentul închinat eroilor. Lăsat pradă ruinii, trecerea timpului și-a pus amprenta asupra acestuia. Marmura din care a fost realizat a fost distrusă, textul dedicat eroilor nu mai este lizibil, scheletul metalic este ruginit, scările de acces fie au fost distruse, fie au căzut pradă vegetației. O imagine dezolantă. Cu toate acestea, deși nu a fost niciodată reabilitat, monumentul se încăpățânează să stea drept, la aproximativ un kilometru de „Crucea lui Mackensen”, amintind parcă de confruntarea de altădată.



Are rost reabilitarea monumentului, fără realizarea unui drum de acces?





Reabilitarea acestui monument este necesară, în mod evident, iar la un moment dat, prin 2018, chiar s-a pus această problemă. Primarul localității Topraisar, Stelian Gheorghe, ne-a declarat că a existat un proiect al Consiliului Județean Constanța privind reabilitarea, motiv pentru care l-a predat instituției județene. „A existat un proiect, ne-a fost solicitată preluarea monumentului. Am discutat cu proprietarii din zonă, am preluat la domeniul public al comunei atât monumentul cât și 1.400 de metri pătrați dimprejur, pe care ulterior i-am predat Consiliului Județean Constanța”,



ne-a precizat edilul.





Ulterior, la inițiativa consilierilor Nicoleta Bercaru și Adrian Bereș, în toamna lui 2018 a fost adoptat proiectul de hotărâre de preluare a monumentului, în vederea reabilitării. Dar planurile s-au împotmolit.





Cert este că, până în prezent, nu s-a bătut un cui, nu s-a schimbat nicio piatră și nu a fost revopsită nicio literă de pe monument. Căci, așa cum a constatat actuala conducere a Consiliului Județean Constanța, planurile făcute de fosta administrație nu au luat în calcul niciun moment realizarea unui drum de acces până la respectivul monument. Practic, se punea problema reabilitării unui monument, dar nu și punerea lui în valoare, pentru a putea fi accesibil turiștilor sau pasionaților de istorie.





„Monumentul de la Topraisar este în evidența Serviciului de investiții, din cadrul Consiliului Județean Constanța. A fost preluat în 2018, dar nu s-a realizat nimic, nicio reabilitare, nicio investiție. Vom readuce în atenția actualei conduceri a CJC acest subiect. În cazul acestui monument, problema este absența unui drum de acces, astfel că urmează ca situația să fie analizată și căutate soluții”, ne-a declarat Petre Enciu, vicepreședintele CJC.





O filă importantă din trecutul Dobrogei a fost scrisă, în Primul Război Mondial, pe dealurile din zona Topraisarului. Bătălia de la Topraisar s-a desfășurat în toamna lui 1916, mai precis între 6 și 19 octombrie 1916, între forțele romano-ruso-sârbe și armatele bulgaro-germano-turce. Despre această luptă, scriitorul Victor Lazăr nota: „Zadarnic a fost eroismul românesc, ca înainte de lupta de la Topraisar, unde soldații români au cerut să li se aducă steagul în tranșee, ca să jure din nou pe el, că vor muri pentru apărarea pământului românesc. Ei învingeau pe dușmanul uimit de-atâta putere de jertfă, dar alături de ei, Rusul mișel se preda Bulgarului sau fugea înapoi”.