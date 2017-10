Montarea contorului inteligent de energie electrică e obligatorie. Ce se întâmplă dacă refuzi

Ştire online publicată Vineri, 02 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei a elaborat o nouă reglementare aflată încă la stadiul de proiect, referitoare la instalarea contoarelor inteligente de energie electrică, ce aduce, pe lângă altele, clarificări pentru situația în care consumatorul de energie refuză să-i fie montat acest contor.Instalarea smart-meterelor, contoarele inteligente de energie electrică, nu este opțională, dar distribuitorii de energie care instalează contoarele vor face, anterior instalării, anumite măsurători pe care să le arate consumatorilor care, inițial, refuză instalarea lor, că nu au de ce să se teamă.Deși instalarea lor are multiple avantaje, și pentru clienți și pentru distribuitorii de energie electrică, ar putea crea temeri că, pentru cele la care transmisia datelor se face prin unde radio, emisiile de radiații electromagnetice ar putea cauza probleme, potrivit Economica.net.Potrivit ordinului, dacă inițial un consumator refuză instalarea, operatorul de distribuție face măsurători asupra nivelului de radiații electromangetice, pe care i le arată apoi consumatorului. Dacă emisiile sunt sub nivelul stipulat de lege, are dreptul să instaleze noul contor, iar dacă nu, poate decide să amplaseze contorul la limita propriatății.Dacă și după măsurători care arată că respectivele contoare resptectă normele privind nivelul de emisii electromagnetice consumatorul tot refuză să i fie instalat noul contor, distribuitorul poate ajunge, la limită, să-l deconecteze.