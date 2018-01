Monitorizarea video a Constanţei începe cu ghetoul "Henri Coandă"!

Monitorizarea video a Constanței începe cu ghetoul "Henri Coandă"!

Zece blocuri noi au fost ridicate în cartierul „Henri Coandă“ și până la vară acolo se vor muta câteva sute de familii care nu au unde locui și chiriași evacuați din casele retrocedate. Consiliul Local Constanța a votat, ieri, trei proiecte de hotărâri care reglementează criteriile de acordare a locuințelor respective, care ar urma să fie repartizate în lunile următoare. Este vorba despre o investiție a Primăriei Constanța, dar și cu fonduri de la Guvern.„Avem trei programe incluse, unul pentru chiriașii evacuați, unul de locuințe sociale și un program local, adică o etapă îmbunătățită a mult blamatului «Henri Coandă». Astfel, pentru chiriașii evacuați, sunt gata trei blocuri, în total 72 de locuințe, 54 cu o cameră și 18 cu două camere, vorbim despre suprafețe utile de 42 de metri pătrați pentru o cameră și 52 de metri pătrați pentru două camere, adică spații generoase.Acestea sunt cu adresabilitate restrânsă, adică pentru chiriași evacuați din casele retrocedate, și în prezent, avem 568 de solicitări”, a explicat primarul Constanței, Decebal Făgădău.Mii de solicitări, sute de apartamente disponibilePentru locuințele speciale, cu cofinanțare din partea Guvernului României, sunt ridicate trei blocuri, cu 72 de locuințe, cele mai multe cu o singură cameră, iar numărul de cereri este, în prezent, 400.„La ora actuală, avem în «Henri Coandă», 906 locuințe, din care 339 au o cameră, 396 două camere și 171 trei camere, și locuiesc aproximativ 2.400 de persoane. Etapa a doua propune 10 blocuri, totalizând 570 de locuințe: 270 cu o cameră, 240 cu două camere și 60 cu trei camere. Numărul total de solicitări pentru cele 570 de locuințe este 3.031, până în acest moment. Prin aceste regulamente noi, am acordat comisiei ce se va ocupa de repartizare mai multe criterii care să bonifice familiile cu un grad mai mare de bonificare. Astfel, vor avea punctaj mai mare cei care își trimit copiii la școală și certifică acest lucru prin adeverințe și rezultatele la învățătură, cei care își vizitează cu regularitate medicul de familie, dar și cei care obțin rezultate suplimentare. De exemplu, în prima etapă, avem familii care au copii elevi olimpici sau copii sportivi de performanță, care reprezintă Constanța și România la multe competiții. Aș vrea să demontez mitul că în acest cartier stau doar răufăcători și doar oameni care sunt certați cu comunitatea și cu legea. Vrem să ne asigurăm că atragem cetățeni care se integrază mult mai ușor în comunitate”, a precizat edilul constănțean.O zonă sigură…Potrivit acestuia, autoritățile locale vor demara investiții ample în zonă, pentru a întări măsurile de siguranță și de creștere a ordinii publice. „Vom realiza un sistem de supraveghere video, pentru tot perimetrul, în cercuri concentrice, iar când se vor finaliza angajările la Poliția Locală, pe segmentul de ordine publică, vom acorda o atenție sporită acestei zone pentru a preîntâmpina o conservare a unei stări conflictuale de care știm. Pe parcursul implementării întreg proiect, am fost permanent în contact cu cei care locuiesc în cartier, le-am ascultat sesizările în ce privește propunerea lor de amenajare de locuri de parcare, fiind o zonă dens populată și deficitară în ce privește locurile de parcare, dar am fost atenți și la solicitările lor în ce privește sistematizarea spațiului public”, a mai spus Decebal Făgădău.Lucrările la noile blocuri, care sunt poziționate în spatele celor cu vedere la strada Ștefăniță Vodă, sunt aproape gata. Se lucrează încă la instalațiile de utilități și ar putea fi date în folosință în primăvară.