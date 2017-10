Momiţi pe e-mail cu câştiguri fabuloase în dolari sau euro

Afaceri dubioase pe Internet

Momiți pe e-mail cu câștiguri fabuloase în dolari sau euro

La vremuri de criză românii sunt din ce în ce mai interesați cum să facă bani repede și ușor, eventual și fără muncă. Nu întâmplător au început să înflorească și să se înmulțească în ultima perioadă firmele și „oportunitățile“ care promit bani mulți, aproape peste noapte. Mai nou, acestea își fac intrarea pe poșta electronică, printr-un simplu e-mail. Probabil că deja ați primit sau veți primi în curând un mesaj de la o echipă numită ForexForYou prin care sunteți înștiințați că, dacă investiți o sumă de bani, în numai nouă săptămâni puteți avea un profit de minimum 32%. Abordarea este directă cu întrebări de genul „Doriți să câștigați bani? Doriți ca veniturile dumneavoastră să crească? Vă oferim un profit de 32% în numai nouă săptămâni”. Mesajul conține, pe lângă adresa site-ului echipei, și un sfat: „Grăbiți-vă, să nu pierdeți ocazia: oferta este valabilă doar pentru fondurile depuse în iulie 2010!”. Participarea este destul de simplă, urmând pașii indicați pe site-ul respectiv. Este suficient să ne înregistrăm în meniu și să indicăm suma pe care suntem dispuși să o investim. Ulterior, ni se vor comunica pe e-mail, detaliile de plată. După ce plata a ajuns în contul bancar al echipei ForexForYou, se poate urmări, săptămânal, pe internet, evoluția investiției. Banii sunt tranzacționați pe piața internațională FOREX, pe care se tranzacționează valuta. „Cumpărăm la un preț scăzut și vindem la un preț mai mare și astfel realizăm profit atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi” - este rețeta succesului dezvăluită de site-ul respectiv. Profit sigur, dar negarantat Împărțirea profitului se bazează pe 32%/68% (noi/echipa 4x4u), parte a profitului pentru sume sub 1.000 de dolari, 42%/58% pentru sumele cuprinse între 1.000 și 5.000 de dolari și 52%/48% pentru sume de peste 5.000 de dolari. Atenție, însă! Dacă la început se spunea că profitul este sigur, la secțiunea „Întrebări frecvente” se precizează că „estimările de profit de 32%, 42% și 52% pentru investitor sunt procentele maxime, dar nu reprezintă nicio garanție”. În plus, se menționează că „Este posibil, dar nu prea se întâmplă, ca la sfârșitul celor nouă săptămâni să obținem un profit mai pusin (n.r. greșelile gramaticale și de exprimare aparțin echipei 4x4u) decât cel estimat sau chiar niciun profit”. În acest caz, însă, nu trebuie să ne neliniștim, căci ni se va propune „să continuăm, pentru a ajunge la maxim de profit (retur non investment)”. O firmă fără niciun angajat Nu știm cât de profitabilă este investiția, dar „afacerea” este cel puțin dubioasă. Potrivit antitepari.ro, oferta este lansată de o firmă care nu are niciun angajat și este controlată de olandezul Gerard Lammers. Înainte de a „înmulți banii românilor”, Lammers s-a ocupat de comerțul cu ouă. Toate tranzacțiile ar trebui să se desfășoare online și nu există niciun contact direct și niciun contract semnat cu Lammers. În plus, antitepari.ro susține că mesajul primit pe adresa noastră de e-mail este de pe un server din Varna, Bulgaria. O explicație plauzibilă a acestui fapt este că, în acest mod, expeditorul mesajului poate fi identificat mai greu. Așadar, dacă aveți curaj și bani de pierdut, pardon!, investit, încercați „oportunitatea” lansată de echipa ForexForYou.