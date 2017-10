Momente dulci: Cofetăriile Angelo, 25 de ani de activitate. Paula Vals: "Avem în plan extinderea"

Evenimentul a debutat cu discursul Paulei Vals, manager general al Grupului de firme Angelo, a continuat cu o prezentare video a produselor și o expoziție în cadrul căreia invitații au putut degusta specialitățile Angelo, cofetarii și patiserii fiind la dispoziția acestora, cu mai multe detalii despre fiecare produs în parte.Vedete în spectacolul plin de culoare și gust al dulciurilor au fost produsele marca Moesis by Angelo, segmentul premium al cofetăriilor Angelo, ce include produse inspirate de cultura cumunităților dobrogene. Multe dintre ele fac acum parte din oferta liniei aeriene Blue Air. Gama Moesis by Angelo cuprinde, de asemenea, singurele produse atestate tradițional, la acest moment în Dobrogea: dulceața de vișine Moesis, gemul de prune Moesis, dulceața de cireșe Moesis, zacusca Moesis, tocana de legume Moesis și cozonacul „Comoara Măcinului”.„Am pornit în 1992 cu un mic magazin de prăjituri, iar astăzi Angelo este una dintre cele mai cunoscute cofetării din Dobrogea. Succesul nostru se datorează produselor noastre de calitate superioară, dar și unei game extrem de diversificate de produse, baza fiind formată din produsele tradiționale și materiile prime naturale. În laboratoarele noastre veți găsi întotdeauna ca și ingrediente principale pentru prăjitură: laptele, ouăle, untul sau mierea”, a declarat Paula Vals, manager general al Grupului de firme Angelo.Ea a adăugat că, încă de la început, calitatea produselor a reprezentat o prioritate și a anunțat că intenționează ca numele Angelo să devină cunoscut și la București, precum și la Cluj.„Preocuparea permanentă pentru sănătatea clienților ne-a determinat să facem o selecție foarte riguroasă a ingredientelor folosite, respectând, în același timp, normele europene în domeniul alimentar. Am crescut mult în cei 25 de ani și ne-am propus să continuăm în aceeași direcție. Avem în plan extinderea în mai multe regiuni ale țării. Intenționăm să facem cunoscut numele Angelo, atât în București, cât și în Cluj. Sunt foarte încrezătoare în acest proiect din simplul motiv că feed-backul pe care l-am primit până acum la produsele noastre a fost unul pozitiv, extrem de încurajator”, a mai declarat Paula Vals.Grupul de firme Angelo este unul dintre cei mai mari producători de produse de patiserie și cofetărie din Dobrogea. La ora actuală, compania deține 11 cofetării, cinci magazine, două fabrici, 250 de angajați și o cifră de afaceri de 6 milioane de euro.Activitatea de producție se desfășoară integral în mediul rural, mai exact, în comuna Greci din județul Tulcea, însă produsele Angelo ajung zilnic în județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Galați, Brăila și Vrancea, precum și în municipiul București.