MODERNIZARE. Cum se schimbă la faţă PROMENADA DIN MAMAIA! Galerie Foto

vai de capul tau ?

Andrei , poate nu m-am facut inteles , ma intrebam daca merita ( economic vorbind) investitia in Mamaia fata de oras ? Este greu de inteles? Banii investiti in statiune se intorc in bugetul local , asta daca investitiile sunt de la bugetul local ? Ai idee cati bani aduce statiunea la bugetul local ? Daca ma intrebi pe mine , prefer o investitie majora in infrastructura orasului , in curatenie , in monitorizare video , in parcari supraterane si subterane in oras , intr-o solutie de a nu mai depinde de CET ( cea mai scumpa gigacalorie din tara) , intr-o solutie de a nu mai plati la RAJA 2 eur /mc de apa , in Cazinoul din Oras , in teatre , in evenimente culturale , in crese si gradinite ...etc .

30 mai 2013

Am citit ceea ce ai scris si deja ma doare capul. Cum adica sa functioneze statiunea Mamaia in DETRIMENTUL orasului??? Habar nu ai de nimic, poate...