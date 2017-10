Modalitatea de apelare a telefoniei fixe se va modifica de la anul

Decizia președintelui ANRCTI, privind Planul național de numerotație (PNN) care prevede ca, începând cu data de 3 mai 2008, abonații furnizorilor de servicii de telefonie fixă să poată fi apelați doar prin formarea numărului național (format din 10 cifre = prefix național „0" plus indicativ de arie geografică plus număr local), pentru toate apelurile inter și intrajudețene, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 608. „Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor acestei decizii vom avea un plan de numerotație modern și uniform prin utilizarea exclusivă a numerelor naționale și eliminarea numerelor locale. Închiderea PNN este o problemă prioritară, rezolvarea acesteia fiind necesară pentru promovarea concurenței pe piața de comuni-cații electronice, pentru asigurarea unei eficiențe sporite în adminis-trarea și utilizarea resurselor de numerotație și pentru asigurarea protecției utilizatorilor finali”, a declarat Dan Georgescu, pre-ședintele ANRCTI. Decizia modifică și formatul actual al numerelor scurte, făcând diferența între numerele pentru servicii de interes public la nivel național (poliție, jandarmerie, deranjamente utilități publice, servicii de informații etc.) și numere pentru furnizarea unor servicii de interes general la nivel local (taxi, „alo, domnule primar”” etc.) prin adăugarea cifrei unu înaintea numărului actual (în cazul primei categorii de servicii), respectiv a indicativului de arie geografică (în cazul celei de-a doua categorii). Pentru a face o reclamație la OPC Constanța se va forma 0241980 Spre exemplu, pentru a apela serviciul „Ora exactă” se va forma 1958, față de 958 în prezent, iar pentru a apela serviciul „Protecția consumatorului” din județul Con-stanța se va forma 0241980. Numărul unic pentru apeluri de urgență - 112 - își va păstra același format. Tranziția la noul mod de for-mare a numerelor de telefon din domeniul 0Z=02 se va face în două etape. Astfel, în perioada 3 mai - 31 iulie 2008 aceste numere vor putea fi apelate atât în formatul actual, cât și în noul format, iar abonații vor fi informați cu privire la modificarea modului de formare a numerelor. În perioada 1 august - 20 septembrie 2008, abonații vor fi informați, prin intermediul unui mesaj vocal sau a unui mesaj scris, cu privire la noul format al numărului, dar apelul nu va mai fi rulat către destinație. Totodată, decizia prevede deschiderea unui nou subdomeniu de numerotație pentru servicii de telefonie mobilă - 070 - pentru serviciile oferite de furnizorii de rețele mobile virtuale (MVNO), furnizori care oferă servicii prin utilizarea unor elemente ale altor rețele publice mobile, pe baza unor acorduri încheiate cu operatorii acestor rețele. În cadrul Planului național de numerotație revizuit, în domeniul de numerotație 0Z=03 se introduce o nouă categorie de numere: numere independente de locație (în subdomeniile 037, 038, 039). 