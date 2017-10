Mizerii şi garaje în loc de stradă şi civilizaţie. Un mega-proiect de urbanism, blocat de Armată. În Tomis Nord, arma care îl îngrozeşte pe Putin!

Mizerii și garaje în loc de stradă și civilizație. Un mega-proiect de urbanism, blocat de Armată. În Tomis Nord, arma care îl îngrozește pe Putin!

Că fiecare a construit cam ce a vrut și cum a vrut pe acolo, este o altă poveste. Nu ne mai uităm în trecut, nu mai scormonim prin gunoaie, să vedem cum s-au obținut autorizațiile respective. Important este că Primăria Constanța a anunțat că va reglementa acest aspect și chiar a lansat în dezbatere un PUZ civilizat.Una dintre propunerile foarte bune ale administrației locale este aceea de a face conexiunea între strada Soveja și bulevardul Aurel Vlaicu, prin construirea unei noi artere rutiere. Este vorba despre Prelungirea Barbu Ștefănescu Delavrancea.Noua stradă ar fi de o importanță extraordinară. Ar scurta timpii de acces dintr-un cartier în altul al Constanței și ar prelua un trafic generos. Dar, când ne pregăteam de a saluta propunerea respectivă, a venit lovitura: proiectul nu poate fi pus în practică, cel puțin pentru moment, pentru că strada ar urma să tranziteze terenul aflat în proprietatea Armatei, iar răspunsul MApN la solicitarea Primăriei Constanța a fost unul negativ.Conform informațiilor furnizate, în dezbaterea publică de la sediul primăriei, de arhitecta Elena Maican, reprezentant al firmei care a elaborat PUZ-ul pentru cartierul Baba Novac, este greu de determinat un orizont temporal până când Armata și-ar da OK-ul. Cu alte cuvinte, proiectul de construcție al străzii și implicit al dezvoltării cartierului s-a împotmolit din cauza refuzului Armatei de a ceda terenul comunității locale.Deci, nu facem stradă. Dar ce găsim la fața locului? Îi invit pe constănțeni să facă o mică excursie în regiune. S-ar putea să aibă o surpriză și nici pe departe una plăcută. Pe terenul cu pricina nu sunt construcții, nu sunt unități militare, nu se antrenează soldații, nu se elaborează strategii de apărare în fața invaziei inamicului. Nimic din toate acestea.În schimb, veți găsi gunoaie. Multe gunoaie. Maldăre de gunoaie. Mai sunt și garaje. Da, da, ați auzit bine, sunt garaje într-o regiune care a fost curățată, în urmă cu ani buni, de clădirile ridicate fără documente. Marea majoritate au fost radiate, dar au mai rămas câteva, taman bune pentru tras un chiolhan în aer liber.Stau și mă întreb. O fi oare ceva îngropat sub acele terenuri? Vreo armă secretă care îl înspăimântă chiar și pe Vladimir Putin? Iar dacă Armata are realmente nevoie de acele terenuri, de ce nu a construit, în atâția ani, ceva acolo. De fapt, chiar a băgat buldozerul, desființând grajdurile fostului GAZ (Grup agro-zootehnic).Peisajul general al Constanța este schimonosit de construcții. S-au tăiat parcuri, spații verzi, pentru a face loc betoanelor. Marile bulevarde, în special Lăpușneanu, sunt pur și simplu sufocate de clădiri, dându-se autorizații peste autorizații pentru „bulucirea” în centru.Chiar și în al 12-lea ceas, Primăria Constanța vine cu ideea de a dezvolta și cartierele mărginașe, dar tot la stadiul de schiță pe hârtie a rămas.Ce ar însemna construirea străzii amintite? Ar aduce în primul rând un plus de civilizație, ar fluidiza traficul și, nu în ultimul rând, ar determina o parte din locuitorii cartierului să-și mai lase mașinile personale în garaje și să folosească transportul în comun.Dar, până una alta, nu vrea Armata să cedeze terenul. Nu unui privat, să îmbogățească pe cineva, ci comunității locale, deci tot statului.Iar Primăria Constanța ar face bine să aplice legea și în cazul acestui „teren cu destinație specială”. Adică să dea amenzi peste amenzi pentru mizeria aflată pe aceste terenuri și să oblige MApN să-și curețe mizeriile. Chiar nu vede nimeni gunoaiele din zona devenită un focar de infecție?