Mizerie, peroane cu iz de bodegă, maidanezi, trotuare sparte - autogările Constanţei

Mizerie, peroane cu iz de bodegă, maidanezi, trotuare sparte - autogările Constanței

Constanța este un oraș turistic unde, anual, ajung sute de mii de turiști. Unii vin cu mașina, alții cu avionul, dar cei mai mulți ajung cu trenul și cu autocarul. Din păcate, zona Gării Constanța și cu atât mai mult zona autogării, de pe strada Theodor Burada, au rămas la stadiul de halte mizere dintr-o comună amărâtă, din fundul țării.Dacă turiștii care vin cu trenul nu ar vedea de cum ies din gară posterul imens cu Neversea sau vaporul colorat pe partea dreaptă, ar crede că au greșit orașul. Zona Gării a suferit mai multe modificări, în ultimii ani, dar încă nu arată așa cum ar merita un oraș turistic de la malul mării. Au fost mutate stațiile, a fost desființată parcarea improvizată de pe platoul din față și, în locul ei, au apărut niște borduri din plastic decolorat, puse într-o formă care nu este nici rotund, nici semicerc, nici pătrat, nimic. Nu există simetrie, iar zona arată dezordonată și neprietenoasă.Pe partea stângă, cum ieși din gară și te uiți spre bulevardul Ferdinand, este mini-autogara unde vin și de unde pleacă autobuzele spre București, pe stânga sunt taximetriștii și mini-parcarea pentru constănțenii care vin să-și aștepte sau să-și conducă rudele sau prietenii la tren. Chiar în față, pe trotuar, este stația RATC pentru linia 100, și unde permanent sunt câteva persoane care așteaptă autobuzul.Apoi, la dreapta, mai este o autogară, pentru autobuzele ce duc spre sudul litoralului, în stânga, este autogara veche, de unde pleacă atât autobuzele pentru localitățile învecinate Constanța, cât și cele spre Galați, Brașov, Istanbul etc.Toată zona are un aspect neglijent și necesită o reamenajare cap-coadă, demnă de orașul acesta aflat într-una din cele mai frumoase zone ale României. Autoritățile locale promit de mult că vor reface tot peisajul, dar, deocamdată, s-a găsit doar soluția, care sperăm că este temporară, a acelei insule fără nicio formă, și a parcării absolut insuficiente din apropierea stației pentru taxi. Le-a reușit însă iluminatul public, stâlpii înalți și lumina puternică creând imaginea unui oraș modern și o senzație de siguranță.O „curte“ neîngrijită, plină de autobuzePe lângă această zonă, trebuie urgent căutate soluții și pentru vechea autogară. Împrejmuită cu un gard pe alocuri de sârmă, pe alocuri din plăci de beton, zona nu a mai fost modernizată de peste 20 de ani. În-afară de niște bănci pentru odihnă, vreo două indicatoare, o bodegă și câteva dughene, autogara este doar un teren viran, asfaltat, cu linii trasate și multe microbuze și autobuze staționate. Sigur că cine călătorește des cu acestea se descurcă, dar, dacă este pentru prima dată când ajungi în zonă, nu prea ai de unde să iei informații.Când vii dinspre gară, aleea este plină de gropi și nu există poartă de acces în autogară. Așa că trebuie să ocolești, să ajungi pe strada Burada. Principala intrare are câteva trepte și, de cum începi să urci, te pocnește un iz de bodegă, venit dinspre „terasa” de pe „peron”. Miroase a tărie ieftină. Duminică, la ora 10 dimineață, când am ajuns noi în zonă, bodega era goală, dar se făcuse curat, era proaspăt spălat pe jos, pesemne că angajații se pregăteau pentru o zi lungă. În continuarea așa-zisului peron, pe cele câteva băncuțe, erau câteva persoane care așteptau. În curte, din când în când, intra sau ieșea câte un microbuz sau autocar. În sezonul estival, traficul în autogară este mult mai intens, pentru că aici ajung autocare din județele Călărași, Galați și chiar Brașov.Autogările și Gara Constanța, mutate la marginea orașuluiCum municipiul Constanța s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și continuă să se dezvolte într-un ritm alert, poate ar fi momentul ca autoritățile locale, împreună cu cele naționale, să înceapă să gândească un proiect de macro-infrastructură, în care să mute atât gara CFR, cât și autogările în zone de periferie ale orașului și să elibereze terenurile pe care le ocupă în prezent. Situate în centrul municipiului, Gara CFR, autogara de pe Burada, autogara spre sudul litoralului, autogara din Tomis III și-ar găsi mult mai bine locul în zone periferice și nu în mijlocul orașului, unde stau în curți improvizate și unde blochează deseori traficul și așa supraaglomerat.Cel mai elocvent exemplu este cel al străzii Burada, unde autocarele sunt nevoite să facă mai multe manevre pentru a ieși din autogară și a intra în trafic, pe care apoi îl sufocă. Același lucru se întâmplă și la intersecția cu bd. I.C. Brătianu, unde autobuzele se chinuiesc să efectueze virajul la dreapta pentru a ajunge în cele două autogări. Artera are două benzi, câte una pe sens, și, deși a fost recent reabilitată și reasfaltată, nu a putut fi lărgită, așa că este neîncăpătoare pentru traficul de zi cu zi al autovehiculelor ce tranzitează zona, cu atât mai mult pentru traficul greu, cu autocare și microbuze.Primarul Decebal Făgădău a vorbit recent despre crearea unui astfel de nod de comunicare pe bulevardul Aurel Vlaicu, unde să fie adunate toate traseele din nordul și vestul municipiului.„În acea zonă, vom încerca să culegem ca într-o pâlnie, trei rute de intrare în oraș, Constanța - Năvodari, Constanța - Mihail Kogălniceanu, Constanța - Valu lui Traian”, a anunțat edilul.