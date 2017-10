Mizerie, nepăsare şi lipsă de culoare, pe strada Ştefan cel Mare din Constanţa

8

Strada Stefan cel Mare

Cu tot respectul, Un constantean, dar nu pot fi de acord cu tine. Poate, doar par'tial. Da, polul agrementului, al distractiei si timpului liber s-a deplasat, in extrasezon, spre zona Peninsula si Bulevardul Tomis. Dar Stefan cel Mare este in continuare o zona foarte circulata, deci o zona cu mare potential comercial si de agrement. De aceea, modul in care arata - pavaj distrus, cladiri dizgratioase, lipsite de eleganta si culoare, mizerie - este o pata pe obrazul orasului nostru si o povara pe umerii fiecaruia dintre noi, pentru ca atatia ani am acceptat ca Mazare si gasca sa agresiva de corupti sa conduca acest orasasa cum au vrut, primarul Constantei fiind, de fapt, mai mult primar de Mamaia decat de Constanta. Sunt si eu conducator auto, am mers pe Cuza Voda si stiu ce vrei sa spui, dar sunt ferm convins ca Stefan cel Mare trebuie sa ramana o zona exclusiv pietonala. Ai constatat ca de fiecare data cand in portul Constanta poposeste cate o nava de croaziera plina de turisti straini autocarele ii aduc si ii depun pe acestia in statia de autobuz de la Tomis Mall, iar apoi oaspetii nostri impanzesc fix zona Stefan cel Mare de la pasaj spre ... marea cea mare ??? Stii de cate ori mi-a fost rusine ca traiesc intr-un astfel de oras, care le ofera un astfel de ,,peisaj" ? Stii ca de fiecare data cand acesti turisti sosesc, o duba a jandarmeriei si un echipaj al politiei stationeaza in zona anterior precizata, iar pe Stefan cel Mare vezi patruland ecipaje ale celor doua institutii de ordine si siguranta publica ? Stii de cate ori m-am revoltat gandindu-ma ca as dori sa ma simt si eu la fel de protejat in fiecare zi, nu doar cand ... avem oaspeti ? Mai mult decat as putea fi de acord cu tine as fi de acord cu Un vinovat. Da, coruptia ucide, urateste, saraceste. Pe cei mai multi dintre noi. Si noi, constantenii nu am facut nimic pentru a scimba ceva. Mergem prin tara, vedem orase mult mai mici, cu o populatie mult mai mica, cu un potential economic pe jumatatea orasului nostru, dar care arata superb, curate, pline de parcuri, spatii verzi, pomi, arbusti, flori, ne place tot ce vedem, dar nu ne intrebam de ce, de ex. la Piatra Neamt, la Timisoara, la Baia Mare se poate, iar la noi ... uratenie, jeg, cenusiu, ruine, cersetori ? Cred ca aceste lucruri ar trebui sa ne preocupe mai mult decat parcari si strazi cu sens unic. Parerea mea !