Mizerie de nedescris! Tone de gunoaie "uitate" în cartiere

Dezastru

Dezastrul continua ca pe vremea lui Mazare cu acest Polaris ce si-a insusit 2 contracte. Trebuie reziliate contractele pt deszapezire si pentru colectarea gunoiului pentru ca e clar, ca nu e normal ca o firma sa renunte la colectarea gunoiului in favoarea deszapezirii. Plus ca drumurile in oras sunt necuratate, nu au utilaje pentru curatarea zapezii, nu baga lama pana jos si se formeaza poduri de gheata ce ingreuneaza traficul. Pe strazile mici nu s-a intervenit absolut deloc dupa zapada de aseara. Iar treaba primariei e sa inspecteze si sa sanctioneze firmele ce nu isi respecta contractele. Daca nu e in stare, atunci primaru sa isi dea demisia. Acum o sa asteptam sa se topeasca zapada, caci oricum vor ramane multa vreme movile de gheata pe marginea strazii.