Misterul dintre blocuri. "Alba-neagra" cu terenurile domeniului public

În urmă cu câteva zile, prezentam situația unor constănțeni din zona Soveja care, după ce au fost obligați de autoritățile localesă-și demoleze garajele, riscă să rămână și fără locurile de parcare dintre blocuri, terenul respectiv fiind proprietate privată.Oamenii au făcut mai multe demersuri către Primăria Constanța, solicitând amenajarea unei parcări, astfel încât să aibă unde să își lase mașinile. În loc de un termen pentru lucrări, cei de la primărie i-au înștiințat că „terenul dintre blocuri este proprietate privată”.În urma sesizării locatarilor blocului S1, scara A, de pe strada Soveja nr. 41, „Cuget Liber” a cerut lămuriri Primăriei Constanța, vizavi de terenul respectiv și cum a ajuns în proprietatea cuiva, în condițiile în care acolo a fost grădină și parcare încă de pe vremea când au fost construite blocurile ceaușiste.„Noi vă precizăm că știm acest loc de când erau case în 1978, de la întocmirea contractului pentru apartament de la OCLPP, până s-au demolat casele, mergeam prin acel loc, cunoscându-i pe locatari, fiind oameni simpli, s-au dat apartamente fiecărei familii. Primăria să ne precizeze acum unde parcăm mașinile”, ne-au scris oamenii pe adresa redacției.v v vRedăm mai jos întrebările adresate Serviciului de Comunicare al Primăriei Constanța și răspunsurile primite:C.L.: În baza cărei hotărâri s-a dispus dezafectarea și demolarea garajelor din spatele blocului S1, acolo existând de ani de zile o parcare ce deservește locatarilor zonei?P.M.C.: H.C.L.M. nr. 24/06.03.91997 privind instituirea taxei speciale pentru terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța prevede ca terenurile pe care sunt amplasate construcții cu caracter provizoriu garaje - autoturisme să fie eliberate pe măsura sistematizării zonelor.C.L.: Când a fost obținută autorizația locatarilor din zonă pentru a-și amplasa garaje în perimetrul respectiv?P.M.C.: Garajele amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța au caracter provizoriu stabilit de autorizația de construire, termenul fiind fixat la un an, conform H.C.L.M. nr. 112/19.11.1993 privind interzicerea amplasării de garaje provizorii pe spații aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța.C.L.: În baza căror documente a devenit proprietate privată terenul care a deservit drept parcare, în ce an și cine a fost persoana sau entitatea care l-a achiziționat?P.M.C.: Conform răspunsului nr. 51079/16.05.2017 al Direcției Patrimoniu - Serviciul Patrimoniu, în urma solicitării Direcției poliția locală înregistrată cu nr. 51074/18.04.2017, terenul pe care au fost amplasate garajele în speță, desființate în perioada lunilor mai - iunie, aparține domeniului public al municipiului Constanța.C.L.: Ce soluții are Primăria Constanța pentru a rezolva problema locurilor de parcare în zona respectivă?P.M.C.: Direcția poliția locală a solicitat SC Confort Urban SRL studierea oportunității amenajării unei parcări pe acest teren.Ba e proprietate privată, ba e domeniu publicDacă în ce privește dezafectarea garajelor lucrurile sunt destul de clare, misterul apare atunci când ne referim la terenul respectiv ca fiind proprietate privată. În adresa trimisă pe 7 noiembrie 2017 de către Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța, ca răspuns la solicitarea locatarilor de a li se amenaja o parcare între blocuri, scrie negru pe alb că terenul este proprietate privată.„Prin prezenta, ca răspuns la adresa dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Constanța sub nr. 123044/26.09.2017, prin care solicitați amenajarea unor locuri de parcare pentru locatari ai blocului S1, scara A, din strada Soveja nr. 41 pe terenul unde au deținut garaje în trecut, vă comunicăm faptul că terenul la care faceți referire este proprietate privată și nu se pot face amenajări decât pe domeniul public al domeniului”, se arată în scrisoarea semnată de directorul executiv Rareș Iordache.Vrem un răspuns clar și fără echivoc!Însă, în răspunsul transmis către „Cuget Liber”, scrie, tot negru pe alb, că „terenul pe care au fost amplasate garajele în speță aparține domeniului public al municipiului Constanța”!Am cerut lămuriri suplimentare Biroului de presă și explicația a venit de la purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Halciuc: „Terenul la care face referire Direcția poliția locală este mai mare decât cel la care se face referire în adresa locatarilor, unde este o porțiune mai mică, proprietate privată”.Așadar, elegant, și plimbându-ne de pe un teren pe altul, Primăria Constanța se face că nu înțelege despre ce proprietate vorbim și evită să dea un răspuns clar și fără echivoc. Așteptăm în continuare lămuriri cu privire la modul cum a fost posibilă tranzacționarea unei bucăți din parcare, de ce a renunțat primăria la porțiunea respectivă, fiind evidentă nevoia de spațiu și locuri de parcare în zonă.