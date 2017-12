Misterele Constanţei. Cum a rămas oraşul fără locuri de joacă pentru copii

Misterele Constanței. Cum a rămas orașul fără locuri de joacă pentru copii

2017 va apărea în istoria Constanței ca fiind anul în care orașul a rămas fără locuri de joacă pentru copii. Rând pe rând, toate au dispărut. Dezastrul a ieșit la iveală când Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor a verificat spațiile de joacă și a constatat că multe din instalații sunt vechi și periculoase. Autoritățile locale au dispus apoi închiderea locurilor neconforme,pentru ca în cele din urmă să le demonteze pe toate.Sigur că există planuri să fie reamenajate altele noi, însă până când vom vedea măcar unul gata va mai trece mult timp de-acum încolo. Deocamdată, la această oră, Constanța este orașul fără locuri de joacă pentru copii. Mai sunt doar trei Țări ale piticilor, în Parcul Tăbăcărie, în zona Rapsodia - Casa de Cultură și în zona Big - bulevardul I.C. Brătianu. În rest, în cartiere, nu mai sunt spații amenajate unde copiii să se poată juca în aer liber.Așa s-a ajuns la situația aberantă petrecută zilele trecute, în cartierul Faleză Nord, unde mai mulți copii s-au urcat pe un dâmb de pământ, lângă un loc de joacă în curs de a fi dezafectat, și au scandat „Nu ne furați copilăria!”. Gestul făcut în speranța de a sensibiliza autoritățile locale a fost filmat și a fost postat pe o pagină de pe Facebook intitulată „Locuri de joacă din Constanța”. Tot acolo au mai fost postate imagini și cu alte locuri de joacă desființate.„Copiii protestează! Ieri (n.r. - miercuri), angajații Primăriei Constanța au venit să dezafecteze și locul de joacă din Faleză Nord, însă locuitorii din zonă s-au opus. În această dimineață (n.r. - ieri dimineață), am fost plăcut surprinși să vedem cum copiii își apără dreptul la copilărie. Ei nu vor ca locul de joacă să fie dezafectat, micșorat, distrus, cum vor autoritățile. Două terenuri în suprafața totală de 1.300 mp (adică un sfert din suprafața actuală) sunt prevăzute pentru modernizarea locului de joacă în prima etapă de modernizare; etapă pentru care domnul primar refuză să dea un termen de realizare. Mai întâi îl distrug, când și cum îl va reface, nici el nu știe”, este mesajul postat de constănțenii supărați care locuiesc în acea zonă.„Este trist că s-a ajuns în această situație!“Prin alte cartiere, părinții sunt chiar mai supărați, pentru că nu au unde să-i ducă pe cei mici la joacă, în aer liber.„Dacă vrem să-i scoatem, mai ales în zilele acestea, când a fost atât de cald, trebuie să mergem până într-unul din parcurile din centru, la Casa de Cultură, la Spital sau în Tăbăcărie. Asta înseamnă să mergem cu autobuzul sau cu mașina, deci timp și bani în plus. În cartier nu avem unde să îi lăsăm la joacă. În jurul blocurilor nu mai avem grădini sau spații libere unde să se miște, să se plimbe cu bicicleta, să alerge, nu mai vorbim de tobogane sau leagăne. Sunt numai construcții și mașini. În curțile școlilor nu suntem primiți cât timp sunt ore. Pur și simplu, ne plimbăm pe jos, prin fața blocului, printre autoturismele parcate, când în sus, când în jos, ca să facem puțină mișcare, să ne aerisim și să ne consumăm energia. Este trist că s-a ajuns în această situație”, ni s-a plâns Ileana Mirea, din Constanța.39 de spații noi. Lucrările întârzieÎn luna aprilie a acestui an, Primăria Constanța anunța că, începând din vară, spațiile de joacă din municipiu vor intra într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Pentru aceasta, au fost alocați deja 10.464.000 de lei, pentru primele 63 de locuri de joacă.„Întârzierile au fost cauzate de modificările aduse legislației din domeniul urbanistic. Lucrările vor fi demarate de îndată ce vor fi finalizate documentațiile privind obținerea autorizațiilor de construire și licitațiile pentru achiziția materialelor necesare lucrărilor de investiții. În prima etapă, vor fi amenajate 39 de locuri de joacă, 11 în cartierul Tomis Nord, nouă în centrul orașului, 11 în zona de sud, în Poarta 6, Km 4 - 5, Brătianu, și opt în cartierul Coiciu, zona Trocadero și zona Dacia”, precizau, în primăvară, reprezentanții Primăriei Constanța.v v vA trecut și vara, a trecut și toamna, s-a dus anu’ și lucrările nu numai că nu au început, dar au fost desființate și locurile care erau încă funcționale. Am dorit să aflăm de la Primăria Constanța un termen oficial de începere a lucrărilor, stadiul documentațiilor privind demararea lor, însă, până la închiderea ediției, nu am obținut niciun punct de vedere.