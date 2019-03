Misiune îndeplinită în Afganistan. „Sunt 203 zile de când nu mi-am văzut copiii“

203 zile departe de casă, copii, soții, iubite, părinți, frați. Zeci de cartușe, două arme mereu încărcate și o vestă de 25 de kilograme permanent în spate și o misiune îndeplină cu succes. Zece militari români care au stat șase luni în Teatrul de Operații Afganistan s-au întors acasă. Și au ce le povesti celor dragi. Pentru curajul lor, cu toții au fost decorați cu Emblema de Onoare a Forțelor Terestre și Emblema de Merit în Slijba Păcii.







Cazarma Batalionului 348 Apărare Antiaeriană „Dobrogea” din localitatea Murfatlar a găzduit, ieri, ceremonia de repatriere a celor zece militari recent întorși la începutul acestei săptămâni din Teatrul de Operații Afganistan. Veseli, permanent cu zâmbetul pe buze și foarte bronzați. Așa i-am găsit pe cei zece pe platoul cazarmei, alături de comandați și de colegii lor. Cu toții au raportat „Misiune îndeplinită!” și au venit chiar și cu cadouri pentru superiorii lor. Le-au oferit căni inscripționate și plachete care să le amintească de misiunea lor.

„A fost o misiună pline de noi provocări deoarece, pe lângă cunoștințele de specialitate necesare, a trebuit să lucrăm cu militari afgani, deosebit de antrenați în luptă. După șase luni în care zi de zi ne-am deplasat cu mașini de luptă, elicoptere și avioane, iată-ne astăzi aici sănătoși, voinici și dornici de afirmare. Poate că experiența acumulată va contribui mai mult la dezvoltarea obiectivelor armatei României. În numele echipelor de consiliere ale Comandamentului TAAC Nord vă raportez: misiune îndeplinită”, a rostit locotent colonel Dumitru Silviu Gimiga, șeful Echipei de consiliere.

În cadrul misiunii NATO Resolute Support, militarii au executat misiuni specifice de consiliere a personalului Armatei Naționale și Poliției Naționale Afgane pe diferite domenii de activitate, privind planificarea și conducerea instrucției la nivel tactic și operativ. Dincolo de provocările specifice unui teatru de operații, militarii au avut de înfruntat condițiile dificile de climă și, mai ales, dorul de cei pe care i-au lăsat acasă. „În urmă cu aproximativ șase luni ne luam la revedere de la cei dragi. Am avut privilegiul și onoarea de a conduce o echipă de excepție, cu militari tineri și foarte bine pregătiți. Însă, un element foarte important a fost sprijinul permanent al familiei”, a mărturisit locotenent colonel Olimpiu Golea, șeful Echipei de consiliere TAAC Sud.

Pentru curajul lor și dăruirea cu care își servesc țara, cei zece militari au fost decorați, în cadrul ceremoniei de ieri. Locotenent colonel Dumitru Silviu Gimiga, căpitan Marian Stoica, căpitan Daniel Vijulie, căpitan Mihai Tănăsele și plutonier Neculai Constantin Emilian au primit Emblema de Onoare a Forțelor Terestre, iar locotenent colonel Olimpiu Golea, maior Mihai Țupu, maior Octavian Remus Oprea, plutonier adjutant Dorin Constantin Alupoaie Stroie și plutonier major Dumitru Gerasel Torcaru au primit Emblema de Merit în Slujba Păcii clasa

a III-a.







„Cu zeci de cartușe, două arme și vesta de 25 de kg în spate”







„Zi de zi, ne-am urcat în elicoptere, ne-am deplasat cu mașini de luptă și avioane în unitățile militare din cele nouă provincii din zona de nord, unde am desfășurat fiecare, pe linia specialității, exerciții, ședințe, consiliere, le-am împărtășit tot ceea ce am învățat de 20 și ceva de ani de când servim patria. A fost greu, pentru că zi de zi am avut în față oameni străini, care au luptat de-adevăratelea în Afganistan. A supraviețui acolo este un lucru foarte greu, deoarece chiar și prietenul tău poate deveni un inamic de la o zi la alta. Acolo nu este o lume normală, ca a noastră. Zi de zi, aveam asupra noastră foarte multe cartușe, două arme și o vestă de 25 de kilograme. Eram în pericol în orice moment”, povestește lt. col. Silviu Gimiga.

Căpitan Mihai Tănăsele, aflat la cea de-a treia misiune în Afganistan,

ne-a mărturisit că, atunci când se află acolo, evită să cântărească riscurile permanente. „În momentul în care suntem acolo, încercăm să nu ne gândim tot timpul la pericolele care ne pasc, pentru a nu ne lua mintea de la misiunile noastre. Încercăm să ținem teama acolo, în spatele minții, și să ne facem treaba cât mai bine posibil. Însă, da, pericolul este tot timpul prezent. Uneori se materializează, alteori nu, dar mereu este acolo”, ne spune militarul.







„Am câștigat nouă frați!”

Cele șase luni departe de casă, familie, prieteni au fost dificile pentru toți. „În astfel de experiențe câștigi niște frați. Faptul că trăiești cu nouă alți colegi, timp de șase luni, ei îți devin frați, pentru că ne ajutăm în momentele grele. Întotdeauna când ești departe de casă, familia este cea de care îți este dor”, ne-a dezvăluit și căpitanul Marian Stoica, tatăl a doi băieți de șapte și trei ani.

Tot tată a doi copii, maiorul Nicu Emilian abia aștepta ca, imediat după ceremonie, să plece acasă, la Râmnicu Vâlcea. „Sunt 203 zile de când nu mi-am văzut copiii. Băiatul are 12 ani și este foarte bucuros și abia așteaptă să îi povestesc. Le-am ales cadouri mai diferite, costume specifice afgane, pentru copii, dar care, probabil, în timp, le vor aminti că le-au fost aduse de tatăl lor dintr-o zonă foarte îndepărtată”, ne-a declarat militarul, cu vocea tremurată de emoție și dor.