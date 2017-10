Mirajul unui loc de muncă în străinătate

Mirajul unui loc de muncă bine plătit și al unui trai decent îi determină pe mulți constănțeni să-și încerce norocul în străinătate. Un job peste hotare este râvnit de cei care sunt și dispuși să se mute și să o ia de la zero. De muncă se găsește, dacă mai și cunoști ceva limbi străine. Dacă știi o meserie, este și mai bine.Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, prin portalul de mobilitate Eures, 184 locuri de muncă în străinătate. Joburile sunt disponibile în nouă țări din Europa. În Belgia, un producător belgian de robinete angajează polizatori în metal. Salariul nu este specificat. În Danemarca, se caută cinci medici specialiști în psihiatrie, radiologie, cardiologie, ginecologie, geriatrie. Salarizarea este conform contractului colectiv în domeniu. Salariul estimativ de pornire, în primele luni, atunci când se participă și la cursuri de limba daneză, este în jur de 6.000 - 7.000 de euro brut lunar, după care se majorează, în funcție de calificare, experiență și funcție. Medicii specialiști care cunosc limba franceză pot alege clinica RH Sante din Franța. Acolo, salariul oferit este cuprins între 56.000 și 68.000 de euro brut pe an. Tot în Franța se caută și șefi de șantier, care vor fi plătiți cu 12 până la 15 euro pe oră.În Germania, sunt disponibile posturi de asistenți medicali în specialitățile geriatrie, psihoterapie sau ergoterapie. Salariul este cuprins între 1.800 și 2.400 de euro. De asemenea, reprezentantul unui producător renumit de ustensile medicale din plastic de înaltă calitate vrea să angajeze operatori mașini mase plastice (extrudare, turnare, injecție). Salariul nu este specificat, dar este completat de prima de schimb și o primă de week-end.În Irlanda, sunt oferite 40 de posturi de ciontolitor, tranșator carne, plătiți cu 8,65 de euro pe oră. Asistente medicale se caută și în Marea Britanie, pentru care salariul este de 12 până la 24 de lire brut pe oră.Oferta Eures mai include și cinci posturi de ingineri în Norvegia, cu salarii de până la 80.000 de euro brut pe an. Tot în Norvegia, Tandoori Tapas Bar OG angajează bucătar de preparate indiene, pentru care salariul pornește de la 31.000 de euro și poate ajunge la 43.000 de euro brut pe an, în funcție de calificare și experiență.Și în Republica Cehă se găsește de muncă pentru români. Se caută 15 șlefuitori și pilitori, plătiți cu 450 până la 1.000 de euro net pe lună. În Spania sunt la mare căutare inginerii români, mai ales în domeniul IT. Salariul se acordă și acolo în funcție de experiență.Nu în ultimul rând, în Ungaria, sunt disponibile 79 de posturi pentru români. Este vorba despre ingineri mecanici / șef departament construcții de placă. Salariul este negociabil.Cei care nu se regăsesc în oferta Eures mai pot aștepta până la 1 ianuarie 2014, atunci când se ridică barierele pe piața muncii, pentru români.„Începând cu 1 ianuarie 2014 se ridică restricțiile pentru toate țările, în afară de Elveția. Probabil că atunci vor apărea mai multe posturi disponibile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”,, consilierul Eures din cadrul AJOFM Constanța.Asta dacă nu apar modificări între timp, pentru că în Marea Britanie se fac numeroase presiuni pentru a se prelungi interdicțiile pentru români și bulgari, de teama unui aflux prea mare de muncitori, dar mai ales cerșetori din aceste două țări.În prezent, noul tărâm al făgăduinței pentru conaționalii noștri este Germania, după ce ziarele britanice au dus campanii dure împotriva imigranților români. Timp de aproape doi ani, românii au ales Marea Britanie, nu doar pentru salariile mai mari decât cele oferite de state europene, ci și pentru că limba engleză este mai ușoară decât germana. O parte dintre ei, între timp, au părăsit Marea Britanie și s-au dus în Germania, unde, deocamdată, sunt mai bine priviți și pot obține mai ușor documente de muncă.„Noi îi sfătuim pe toți cei care vor să muncească în străinătate să se documenteze foarte bine înainte și să nu se încânte de ofertele unor firme neserioase. Posturile propuse prin portalul Eures sunt sigure și noi îi consiliem și mediem relațiile dintre ei și angajatori”, a precizat Elena Pană, reprezentantul AJOFM Constanța.