Mio Caffe te aşteaptă la o nouă locaţie bazată pe conceptul take away

Mio Caffe te așteaptă la o nouă locație bazată pe conceptul take away

Mio Caffe a lansat săptămâna aceasta un nou concept take away. Iubitorii cafelei Essse sunt invitați să viziteze și cea de-a doua locație a cafenelei Mio, un loc intim, pe strada Ștefan cel Mare, de unde își pot cumpăra cafeaua favorită și o pot lua cu ei.„Continuăm să ne axăm pe stilul italian și venim în ajutorul celor care nu au timp să savureze cafeaua, ci vor să o cumpere la pachet. Este o locație intimă, destinată nefumătorilor, pentru fumători avem o terasă în aer liber. Se aseamănă unui coffee shop, căci clienții noștri nu doar că vor fi serviți cu o cafea proaspăt pregătită, ci tot de aici pot procura espressoare pentru acasă și 12 tipuri de cafea, ciocolată caldă și ceaiuri. Orice cafea la pachet este însoțită de un croissant simplu. De asemenea avem diverse fresh-uri, noua senzație fiind un fresh detox ce are la bază țelină, sfeclă, morcov și multe alte legume benefice organismului. Fresh-urile sunt făcute la aparate ce nu distrug vitaminele și pot fi făcute combinații de legume și fructe, după cum preferă clientul. Sperăm să venim în ajutorul oamenilor cărora le place cafeaua, însă nu au timp să o savureze la o cafenea. Băutura se comandă la bar, unde o și primești și este alegerea ta dacă te așezi să bei sau să pleci cu ea”, a declarat managerul cafenelei Mitică Darlaiane.Mio take away are un design modern și își îmbie trecătorii cu aroma puternică a cafelei. De asemenea, persoanele care nu vor să servească o cafea au un meniu variat pe care îl pot consulta și pot alege de la fresh-uri, la diverse sortimente de ceaiuri, la băuturi pe bază de lapte de soia sau cu ginseng, ori orz.De asemenea, în cazul în care aveți o comandă mai mare, nu trebuie decât să sunați înainte, iar băuturile vor fi pregătite și le puteți ridica de la locație, fără a mai aștepta foarte mult timp.