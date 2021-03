Minunile medicilor neonatologi! Bebeluşii născuţi cu 500 de grame au şanse la viaţă

„În prezent, patologia cu care ne confruntăm este diversă şi deservim toată Dobrogea, primim pacienţi de peste tot, de la Tulcea, Călăraşi, Slobozia etc. Partea bună este că, în urma investiţiilor ce s-au făcut, am ajuns la 22 de locuri. Avem incubatoare suficiente, 15 ventilatoare funcţionale, staţie de monitorizare, care urmăreşte fiecare pacient în parte, 24 de ore din 24. Informaţiile despre micuţi sunt transmise pe monitoare, în orice loc al secţiei, de unde pot fi văzuţi toţi copiii. În plus, între timp, s-a limitat transmiterea infecţiilor nozocomiale, dat fiind faptul că avem boxe separate şi aer controlat în toată terapia. Acest lucru face să supravieţuiască foarte mulţi copilaşi cu probleme de sănătate. Cel mai mic bebeluş internat s-a născut cu 900 de grame, dar a ajuns acum să cântărească 1400 grame. Cert este că avem şi copii născuţi cu 500 de grame care au plecat acasă. Singurii care decedează sunt copiii care au şi malformaţii asociate”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.





Reamintim că echipamentele cu care a fost dotat compartimentul de Neonatologie sunt ultraperformante, există ventilatoare neonatale, stație de andocare, injectomate, un perfuzomat, un injectomat nutriție enterală, stație centrală de monitorizare funcții vitale cu 25 de posturi și 25 monitoare vitale.





Urmarea acestor dotări este evidentă: medicii nu mai sunt nevoiţi să refuze niciun pacient şi tratează orice fel de patologie, începând de la sindroame de detresă la diferite malformaţii cardiace. De fapt, a precizat dr. Oglindă, la acest moment, la Constanţa se operează orice, în afară de malformaţiile cardiace, pe care le trimit la Bucureşti, Târgu Mureş sau în străinătate.





Dacă în anii trecuţi Neonatologia suferea din cauza neajunsurilor cu care se confrunta, a paturilor insuficiente pentru nou-născuţii care aveau nevoie de terapie intensivă, acum, secţia se află într-o cu totul altă situaţie. Dr. Georgia Oglindă ne-a declarat că, în anii anteriori, au fost nevoiţi să se descurce cu doar opt locuri de terapie intensivă, cu aparatură veche, cu trei ventilatoare funcţionale şi cinci monitoare. Practic, susţine medicul, forţaţi de împrejurări, erau puşi în situaţia de a refuza foarte multe cazuri, pentru că nu aveau locuri suficiente pentru aceste mici suflete.