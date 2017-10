Minune! Se lucrează pe podul vechi Agigea! În sfârşit, au fost aduse utilajele şi muncitorii

Minune! Se lucrează pe podul vechi Agigea! În sfârșit, au fost aduse utilajele și muncitorii

La nouă zile după ce CNADNR a închis podul vechi Agigea pentru reabilitare, se vede, în sfârșit, ceva mișcare în zonă. Au fost mobilizați mai mulți muncitori și au fost aduse utilaje.Astăzi, în jurul orei 11, pe podul Agigea se puteau vedea câțiva lucrători, mai multe mașini și mai mulți ingineri. Nu se lucrează propriu-zis, ci mai degrabă se fac măsurători, iar toate operațiunile par să fie secrete. Am încercat să stăm de vorbă cu cineva de pe șantier, dar ni s-a refuzat accesul și chiar am fost certați că facem fotografii.Culmea este că forfota de pe pod vine la mai puțin de 24 de ore după ce conducerea CNADNR motiva lipsa muncitorilor pe șantier prin faptul că lucrările din această etapă “nu necesită existența mutor utilaje sau angajați”. Chiar și așa, este greu de crezut că un singur muncitor, cel pe care l-am văzut zilele trecute pe pod, se putea ocupa de toate pregătirile și măsurătorile necesare demarării reabilitării propriu-zise.Potrivit reprezentanților CNADNR, “în acest moment, pe pod se realizează lucrări de stabilire a poziției de referință a podului și a forțelor în cabluri (hobane)”. “Este necesară comparația cu situația din anul 2014, înainte de sistarea lucrării (dacă au avut loc deplasări și dacă hobanele au lucrat corespunzător). Aceste etape sunt premergătoare lucrărilor de înlocuire a hobanelor și sunt solicitate de proiectant. Sunt, de fapt, un reper al stabilirii comportării podului până în prezent. Aceste lucrări, chiar dacă nu necesită existența multor utilaje sau angajați, ele se pot face sub traffic. Se lucrează la hobanele existente și în acest sens nu se poate garanta siguranța circulației”, mai explică șefii de la Drumuri și Poduri.