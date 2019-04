Minorii pot lucra ca zilieri. Care sunt condițiile

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanța spun că nu doar adulții pot lucra ca zilieri, ci și adolescenții care au minimum 15 ani. Totuși, zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra șase ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână.Ca regulă generală, niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar, pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. În toate aceste situații menționate în mod expres de lege, perioada nu poate depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.De precizat că beneficiarul activităților sezoniere nu poate utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț, iar munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în anumite domenii de activitate prevăzute de lege, precum agricultură, vânătoare și servicii etc.